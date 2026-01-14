ECONOMIE
Liander: 50.000 klanten getroffen door stroomstoring Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 17:34
bijgewerkt om woensdag, 14 januari 2026 om 17:36
De stroomstoring die woensdag kort na 16.00 uur begon in Amsterdam, treft daar 50.000 klanten. Dat zegt een woordvoerster van netbeheerder Liander.
Het gebied waar de stroom is uitgevallen omvat het centrum, stadsdeel West, het Westelijk Havengebied en een deel van stadsdeel Zuidoost.
De storing ontstond na een explosie in een elektriciteitsstation aan de Marnixstraat, waar op dat moment werkzaamheden waren. Volgens de woordvoerster van Liander is daarbij niemand gewond geraakt. De brandweer sprak eerder van kortsluiting.
