Egypte meldt akkoord over leden interim-bestuur voor Gaza

CAÏRO (ANP/AFP) - Egypte meldt dat overeenstemming is bereikt over de leden van het vijftienkoppige Palestijnse technocratische comité dat de Gazastrook moet besturen. Dat moet dienen als overgangsautoriteit in het Palestijnse gebied, dat nu nog onder controle staat van Hamas.

"Wij hopen dat na deze overeenkomst het comité snel zal worden aangekondigd en naar de Gazastrook zal worden gestuurd om het dagelijks leven en de essentiële diensten te beheren", zei de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Badr Abdelatty na afloop van besprekingen erover in Caïro. Hij maakte geen namen bekend.

Hamas zei eerder op de dag dat het met Egyptische bemiddelaars gesprekken was begonnen over het comité, dat deel uitmaakt van een Amerikaans plan voor het beëindigen van de oorlog in Gaza.