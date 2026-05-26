Libanon stelt dodental door Israëlische aanvallen bij naar 31

BEIROET (ANP) - Libanon meldt dat Israëlische luchtaanvallen dinsdag in het zuiden van het land aan 31 mensen het leven hebben gekost. Israël gaf dinsdag aan de aanvallen te intensiveren, ondanks een wapenstilstand. Het land zegt dat de aanvallen gericht zijn tegen de Libanese beweging Hezbollah.

Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn onder de dodelijke slachtoffers minstens vier minderjarigen en drie vrouwen. Veertig mensen zouden gewond zijn geraakt. Bij een Israëlische luchtaanval op de Burj al-Shamali-toren nabij Tyrus kwamen veertien mensen om, aldus het ministerie.

Dinsdag rond het middaguur hadden Libanese staatsmedia al twaalf doden gemeld door Israëlische aanvallen.

De Israëlische krant Haaretz berichtte dinsdag dat het leger (IDF) de grondoperaties in het zuiden van Libanon heeft uitgebreid tot boven de door Israël in april zelf ingestelde 'gele lijn', een afbakening van "Israëlisch grondgebied" in Zuid-Libanon.