Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

In deze hitte lijkt soms weinig verfrissender dan een ijskoud blikje cola. Toch doe je je lichaam er beslist geen plezier mee. Er ontstaat een soort kettingreactie, die je lijf flink op de proef stelt.

Vrijwel direct nadat cola je mond bereikt, krijgt je gebit het zwaar te verduren. Door de hoge zuurgraad wordt het beschermende tandglazuur tijdelijk zachter, waardoor tanden kwetsbaarder worden voor slijtage en gaatjes. Dat frisse, prikkelende gevoel is dus minder onschuldig dan het lijkt.

Nog geen twintig minuten later krijgt je lichaam een enorme hoeveelheid suiker te verwerken. In één blikje zit al snel de hoeveelheid suiker van ongeveer tien suikerklontjes. Normaal gesproken zou zo’n overdosis extreem zoet aanvoelen, maar door toevoegingen zoals fosforzuur wordt die smaak gemaskeerd. Daardoor drink je ongemerkt veel meer suiker dan je lichaam eigenlijk prettig vindt.

Na twintig tot veertig minuten begint de cafeïne zijn werk te doen. Stoffen in je hersenen die normaal vermoeidheid signaleren, worden tijdelijk geblokkeerd. Je voelt je alerter, energieker en soms zelfs licht opgejaagd. Tegelijkertijd komt dopamine vrij: het stofje dat zorgt voor een prettig en belonend gevoel. Dat verklaart waarom frisdrank voor sommige mensen moeilijk te weerstaan is.

Je lever draait overuren

Na ongeveer drie kwartier draait je lever overuren. De grote hoeveelheid suiker die inmiddels in je bloedbaan circuleert, moet ergens verwerkt worden. Wat je lichaam niet direct kan gebruiken als energie, wordt opgeslagen als vet. Vooral vet rondom organen kan op termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.

Na een uur volgt vaak de bekende dip. De cafeïne en suikerpiek ebben weg, terwijl je nieren extra vocht afvoeren. Daarbij verlies je niet alleen water, maar ook belangrijke mineralen zoals magnesium en calcium. Het gevolg: vermoeidheid, een slap gevoel en vaak opnieuw trek in suiker of cafeïne.

Dat ene blikje lijkt misschien onschuldig, maar je lichaam krijgt in korte tijd flink wat te verwerken.