Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

Chery groeit uit tot hét symbool van de Chinese opmars op de Europese automarkt en is volgens marktonderzoeker Dataforce inmiddels onderdeel van een bredere Chinese groep die samen al rond de 8 procent marktaandeel haalt, twee keer zoveel als anderhalf jaar geleden. Geen enkel ander merk op het continent groeit op dit moment zo snel, wat de nervositeit bij Europese fabrikanten voedt.

Chinese merken rukken op in de EU

In maart verkocht Chery’s SUV Jaecoo 7 in het Verenigd Koninkrijk rond de 10.000 stuks en liet daarmee iconen als de Volkswagen Golf en Tesla Model Y achter zich. Analisten verwachten dat Chery daar het jaar kan afsluiten als tweede automerk, direct achter Volkswagen – een scenario dat ook in andere Europese markten als realistisch wordt gezien

Naast Chery winnen ook BYD en MG razendsnel terrein, met elk rond de 40.000 verkochte auto’s in één maand. Samen zetten zij de Europese markt onder druk door scherpe prijzen, een breed aanbod van modellen en een agressieve exportstrategie.

EU als uitweg voor Chinese overcapaciteit

Chery is al sinds 2003 China ’s grootste auto‑exporteur en gebruikt Europa nu nadrukkelijk als uitlaatklep voor overcapaciteit en hevige prijsconcurrentie op de thuismarkt. De notering in Hongkong en de gedeeltelijke privatisering van provinciale belangen moesten de internationale expansie versnellen.

Door een voormalige Nissan‑fabriek in Barcelona over te nemen, kan Chery auto’s in de EU assembleren en zo invoerheffingen ontwijken. Tegelijkertijd bouwt het merk een Europees ontwikkelteam uit bij Frankfurt om beter aan te sluiten bij smaak en verwachtingen van Europese consumenten.

Strategische wake‑upcall voor Europa

De Chinese opmars raakt de EU op meerdere fronten: van industriepolitiek en werkgelegenheid tot de discussie over importheffingen en subsidies. Terwijl Brussel inzet op strengere emissienormen en hogere toegevoegde waarde, komen Chinese merken juist met betaalbare SUV’s, hybrides en EV’s die de prijsdruk opvoeren.

Branchedeskundigen spreken daarom van een “wake‑upcall” voor Europese autofabrikanten, die tegelijk moeten investeren in elektrificatie en concurreren met goedkope, goed uitgeruste Chinese modellen. De vraag wordt daarmee minder óf, maar vooral hóe snel Europa zijn eigen auto‑industrie kan beschermen zonder de consument uit het oog te verliezen.

Nederland volgt

In Nederland is de Chery binnenkort ook te koop. Het eenvoudogste model gaat vermoedelijk 19.000 euro kosten.

Hier is een kort kader dat je zo bij je stuk kunt plakken, met expliciete nuance dat het om verwachtingen gaat.

Kader: wat gaat een Chery in Nederland kosten?

Chery heeft voor Nederland nog geen officiële prijslijst gepubliceerd; de importeur laat weten dat tarieven pas bij de daadwerkelijke verkoopstart in juni worden bekendgemaakt. Toch geeft de situatie in andere Europese landen en bij zustermerk Jaecoo een eerste indicatie van het prijsniveau.

Op basis van internationale prijslijsten en omrekeningen wordt de compacte Chery Tiggo 4 in generieke prijsdatabanken ingeschat rond 18.500 tot 20.000 euro in Nederland. In bredere Europese overzichten ligt de Tiggo 4 doorgaans tussen ongeveer 18.000 en 21.000 euro, afhankelijk van uitvoering en uitrusting. Daarmee zou het instapmodel van Chery in Nederland duidelijk onder de populaire compacte SUV’s van Europese merken komen te liggen.

Voor de grotere, technisch vergelijkbare Jaecoo 7 – het merk waarmee Chery al eerder in Europa actief werd – ligt de officiële Nederlandse vanafprijs rond 37.900 euro voor de plug‑in hybrideversie. Aangenomen wordt dat de Tiggo 7 als Chery‑variant in Nederland daar iets onder zal worden gepositioneerd, maar nog altijd substantieel goedkoper dan vergelijkbare SUV’s van gevestigde Europese merken.

Voor 19.000 euro krijg je dit:

De Chery Tiggo 4 is een compacte, volledig hybride SUV met een 1,5‑liter benzinemotor, voorwielaandrijving en een systeemvermogen van circa 120 kW (163 pk), gericht op het B‑segment. Het model biedt vijf zitplaatsen, een lengte rond 4,3 meter en standaard een digitaal interieur met groot infotainmentscherm