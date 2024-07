Libanon wil onderzoek naar raketaanval op Majdal Shams

BEIROET (ANP/AFP) - Libanon heeft aangedrongen op een internationaal onderzoek naar de raketaanval op de stad Majdal Shams in de door Israël geannexeerde Golanhoogten. Daardoor kwamen twaalf jongeren om het leven. Beiroet waarschuwt voor grootschalige vergeldingsacties.

Het Israëlische leger maakte bekend dat een raket van Iraanse makelij, afgeschoten door een Hezbollah-militie, zaterdag neerkwam op een voetbalveldje waar kinderen en tieners aan het spelen waren. Hezbollah claimde verscheidene aanvallen op militaire posities van Israël, maar ontkende het speelterrein onder vuur te hebben genomen.

De Libanese minister van Buitenlandse Zaken Abdallah Bou Habib vroeg op het nieuwsplatform X om een "internationaal onderzoek of een bijeenkomst van de tripartite commissie onder auspiciën van de VN-vredesmacht UNIFIL" om de waarheid boven tafel te krijgen over de aanval.

Vergissing

De commissie waarop Bou Habib doelt, bestaat uit militaire officials uit Israël en Libanon, die op voet van oorlog staan, en vertegenwoordigers van de VN-vredesmacht. De buitenlandminister zei te verwachten dat de aanval "is uitgevoerd door een andere organisatie dan wel dat het een vergissing is geweest van Israël of Hezbollah". Hij herhaalde dat Libanese groeperingen "alleen militaire doelen" bestoken en absoluut geen burgers.

Bou Habib riep tevens op tot "volledige en allesomvattende toepassing" van resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad. Deze resolutie maakte in 2006 een einde aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en riep het Libanese leger en de VN-vredesmacht uit tot de enige strijdkrachten in Zuid-Libanon.