Frankrijk onderzoekt doodsbedreigingen Israëlische olympiërs

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk is een onderzoek gestart naar doodsbedreigingen tegen drie Israëlische atleten. Er zijn dreigende e-mails naar de olympische delegatie gestuurd, meldt het Openbaar Ministerie.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meldde het incident en vertelde dat het onderzoek zal worden geleid door de nationale organisatie ter bestrijding van onlinehaat. Volgens een bron dicht bij de zaak is er nog geen verband vastgesteld met Iran of een ander land. Er is ook geen verband tussen dit incident en het illegale lekken van privégegevens van Israëlische atleten op sociale media op vrijdag.

Israël waarschuwde Frankrijk donderdag voor mogelijke dreigingen van door Iran gesteunde groepen tegen Israëlische atleten en toeristen tijdens de Spelen in Parijs. De Franse politie biedt Israëlische atleten 24 uur per dag persoonlijke beveiliging in het atletendorp en tijdens reizen naar olympische locaties.

Frankrijk heeft een grootschalige veiligheidsoperatie opgezet voor de Olympische Spelen. Deze begon vrijdag en duurt tot 11 augustus. Naast de reguliere politie worden er zo'n 18.000 troepen ingezet.