Lichaam aan boord van cruiseschip Hondius in Nederland gecremeerd

ROTTERDAM (ANP) - Het lichaam van een aan het hantavirus overleden Duitse vrouw aan boord van de Hondius wordt in Nederland gecremeerd. Dat zei Yvonne van Duijnhoven, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, bij de aankomst van het cruiseschip in de haven van Rotterdam.

"Het lichaam wordt door een gespecialiseerde begrafenisondernemer van boord gehaald, die gehuld is in beschermende kleding", aldus de directeur. "Daarna wordt het lichaam naar Schiphol gebracht, naar een crematorium in de buurt. Daar wordt het gecremeerd en de as overgedragen aan de familie." Het is niet bekend of er familie bij aanwezig mag zijn.

De vrouw stierf begin deze maand aan het hantavirus. Ook een Nederlands stel uit het Friese Haulerwijk, beiden 69, kwam om het leven. De man overleed op 11 april op het schip. Zijn lichaam werd op het eiland Sint-Helena van boord gebracht, waar ook zijn echtgenote aan land ging. Zij vloog daarop naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze stierf aan de gevolgen van het virus.