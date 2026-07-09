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Lichaam Ali Khamenei aangekomen in Mashhad voor begrafenis

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 10:49
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MASHHAD (ANP/AFP) - De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later op de dag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie, waarbij zijn lichaam het hele land doorging, ten einde komt.
In de heilige stad Mashhad werden in het verleden al veel Iraanse sjahs en leiders begraven. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden.
De ceremonie zou oorspronkelijk al vroeg in de ochtend beginnen, maar is zo'n acht uur vertraagd. De autoriteiten zeiden dat dat kwam door de grote menigte die was afgekomen op een processie in Irak. Daar werd de kist woensdag door de straten van Najaf en Karbala gereden, na eerder al de Iraanse steden Teheran en Qom te hebben aangedaan.
De Iraanse autoriteiten meldden ook Amerikaanse aanvallen op de spoorwegen en bruggen richting Mashhad. Volgens Iran proberen de VS de begrafenis van de opperste leider te overschaduwen.
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