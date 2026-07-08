Bestellen bij Temu kost na 1 juli tot 70% meer: zóveel betaal je nu écht voor een T-shirt van twaalf euro

Sinds woensdag 1 juli 2026 is de tijd van spotgoedkoop shoppen bij Temu, Shein en AliExpress voorbij. De Europese Unie heeft de vrijstelling van invoerrechten voor pakketjes onder de 150 euro geschrapt en daar een vaste douaneheffing van 3 euro per productcategorie voor in de plaats gezet . Op papier lijkt 3 euro weinig. Maar reken je alles mee — invoerrecht, btw en de afhandelingskosten van je pakketbezorger — dan blijkt een simpel T-shirtje van twaalf euro er ineens flink duurder op te worden. Ik zocht het voor je uit en zette de exacte bedragen op een rij.

Wat is er precies veranderd op 1 juli 2026

Tot en met 30 juni 2026 gold in de hele EU de zogenoemde de-minimisregeling: pakketten van buiten de EU met een waarde tot 150 euro kwamen zonder invoerrechten binnen. Alleen btw was al sinds 2021 verplicht ( Douane Nederland ). Die vrijstelling is nu geschiedenis. De Raad van de EU besloot op 12 december 2025 om de afschaffing te vervroegen naar 1 juli 2026, in plaats van pas in 2028 (

De belangrijkste regels op een rij:

Voor elk pakket tot 150 euro betaal je voortaan 3 euro invoerrecht per productcategorie (op basis van de zescijferige douanecode), niet per pakket en niet per los artikel

(op basis van de zescijferige douanecode), niet per pakket en niet per los artikel Bestel je twee identieke T-shirts? Dan betaal je die 3 euro maar één keer. Bestel je een T-shirt én een telefoonhoesje? Dan tikt de teller twee keer aan: 6 euro

Deze regeling is tijdelijk en geldt tot 1 juli 2028. Daarna vervalt de vaste 3 euro en gelden reguliere, procentuele douanetarieven per productcategorie

Vanaf naar verwachting 1 november 2026 komt er nog een aparte Europese afhandelingsvergoeding van circa 2 euro per productcategorie bovenop

Waarom juist goedkope bestellingen zo hard geraakt worden

Het addertje onder het gras: de heffing is een vást bedrag, geen percentage. Dat betekent dat een T-shirt van 8 euro relatief veel harder geraakt wordt dan een jas van 140 euro. Op die jas valt 3 euro nauwelijks op. Op een goedkoop shirtje is het een fors deel van de prijs ( Easy Invoice ). Precies het prijssegment waar Temu, Shein en AliExpress groot mee zijn geworden, wordt dus het zwaarst getroffen.

Daar komt nog iets bij: als je pakket niet vooraf door de webshop is "vrijgemaakt", moet je bezorger (in Nederland meestal PostNL) het inklaren. En dát kost sinds 1 juli ook meer. PostNL rekent voortaan 10 euro afhandelingskosten per pakket tot 150 euro, waar dat voor veel bestellingen bij compliant platforms voorheen vaak niets was

Het rekenvoorbeeld: een T-shirt van twaalf euro

Stel, je bestelt bij Temu een T-shirt van 12 euro, precies zoals je dat voor 1 juli ook deed. Zonder extra kosten aan de deur betaalde je toen gewoon die 12 euro, want Temu is aangesloten bij de Europese IOSS-regeling en rekent de btw al bij het afrekenen ( Vanaf 1 juli zijn er twee scenario's mogelijk, en het verschil is groot.

Scenario 1 — beste geval: Temu verrekent alles al bij het afrekenen

Grote platforms werken er hard aan om de nieuwe heffing net als de btw direct in de kassaprijs te verwerken, zodat je aan de deur niet meer hoeft bij te betalen. AliExpress kondigde al aan voortaan "Price includes duties and VAT" te tonen bij het afrekenen

Post Bedrag T-shirt € 12,00 Vast invoerrecht (1 categorie) € 3,00 Extra btw over het invoerrecht (21%) € 0,63 Totaal te betalen € 15,63

Dat is 30% duurder dan voor 1 juli — en je merkt er verder niets van, want alles staat al in de prijs bij het afrekenen.

Scenario 2 — slechtste geval: je moet bijbetalen bij de bezorger

Verwerkt de webshop de heffing niet vooraf, dan houdt de bezorger je pakket vast totdat je de inklaringskosten hebt betaald ( Hart van Nederland ). PostNL rekent dan, volgens zijn eigen officiële tarieventabel, het volgende:

Post Bedrag T-shirt € 12,00 Vast invoerrecht (1 categorie) € 3,00 Extra btw over het invoerrecht (21%) € 0,63 Afhandelingskosten PostNL € 10,00 Totaal te betalen € 25,63

Dat is een stijging van 114% — je shirtje van twaalf euro is dan dus meer dan verdubbeld in prijs

En daartussenin: de realistische 70%

70% hogere eindprijs, oftewel ergens tussen de € 19 en € 21 in plaats van € 12. In de praktijk zit de waarheid vaak tussen deze twee uitersten in. Niet elk pakket wordt volledig door de bezorger ingeklaard, en niet elke webshop verwerkt de kosten foutloos vooraf. Reken je met een gemiddelde afhandelingsvergoeding — vergelijkbaar met wat andere Europese pakketdiensten al rekenen, zoals de 6,95 euro van de Ierse post of de 7,50 euro "Auslagepauschale" van DHL in Duitsland ( todayinfinance.nl Heute.at ) — dan land je voor hetzelfde shirtje al snel rond de, oftewel ergens tussen de € 19 en € 21 in plaats van € 12.

Voor 1 juli Beste geval Realistisch Slechtste geval Totaalprijs T-shirt (€12) € 12,00 € 15,63 ± € 20,50 € 25,63 Extra kosten € 0 € 3,63 ± € 8,50 € 13,63 Stijging — +30% ±70% +114%

Kortom: reken bij een los, goedkoop artikel altijd op minstens een derde extra, en houd er serieus rekening mee dat het bij de deur kan oplopen tot ruim 70% — en in het ergste geval zelfs meer dan het dubbele.

Bestel je meerdere dingen? Dan loopt het nog sneller op

De heffing van 3 euro geldt per productcategorie, niet per pakket. PostNL geeft zelf dit voorbeeld van een bestelling met drie verschillende artikelen (oordopjes, T-shirt en telefoonhoesje) ter waarde van 20 euro samen:

Post Bedrag Producten (oordopjes € 8, T-shirt € 7, hoesje € 5) € 20,00 Invoerrechten (3 categorieën x € 3) € 9,00 Btw (21% over € 20 + € 9) € 6,09 Afhandelingskosten € 10,00 Totale inklaringskosten € 25,09

Die 20 euro aan spulletjes wordt dus, als het pakket volledig moet worden ingeklaard, in totaal 45,09 euro — meer dan het dubbele. Hoe meer verschillende soorten producten in één pakket zitten, hoe harder de rekening oploopt (

Wat komt er nog aan

De 3 euro van 1 juli is niet het eindstation:

November 2026 : naar verwachting voert de EU een extra Europese afhandelingsvergoeding in van ongeveer 2 euro per productcategorie, bovenop de bestaande 3 euro (Van Berkel Accountants, P-Magazine). Voor eenzelfde T-shirt komt de vaste heffing dan uit op 5 euro in plaats van 3 euro.

: naar verwachting voert de EU een extra Europese afhandelingsvergoeding in van ongeveer 2 euro per productcategorie, bovenop de bestaande 3 euro (Van Berkel Accountants, P-Magazine). Voor eenzelfde T-shirt komt de vaste heffing dan uit op 5 euro in plaats van 3 euro. 1 juli 2028: de vaste 3 euro verdwijnt volledig en wordt vervangen door reguliere, procentuele EU-douanetarieven per productcategorie — voor kleding bijvoorbeeld tot 12%, voor schoenen tot 17% (TRT Nederlands). Vanaf dat moment geldt er helemaal geen ondergrens meer: ieder pakket, ongeacht waarde, wordt volledig belast.

Zo voorkom je verrassingen aan de deur

Kijk bij het afrekenen of er "inclusief btw en invoerrechten" of "all duties included" staat. Staat dat er niet, houd dan rekening met een extra rekening van de bezorger.

Bundel bestellingen binnen dezelfde productcategorie: meerdere identieke of gelijksoortige artikelen in één pakket kosten samen maar één keer 3 euro.

Maak een screenshot van je bestelling en de eindprijs. Krijg je later toch een onverwachte naheffing die niet vooraf duidelijk was aangekondigd? Meld dat bij de Consumentenbond (Dagelijkse Standaard).

Bestellingen die al vanuit een Europees magazijn van Temu, Shein of AliExpress worden verzonden, vallen buiten deze heffing — check dus altijd de verzendlocatie voordat je afrekent.

Conclusie

Een T-shirt van twaalf euro bij Temu is met de nieuwe EU-regels niet meer per se een koopje van twaalf euro. In het gunstigste geval betaal je zo'n 30% meer omdat de webshop de heffing netjes in de prijs verwerkt. Moet je bijbetalen aan de deur, dan kan de rekening realistisch oplopen tot rond de 70% hoger — en in het slechtste geval zelfs meer dan verdubbelen. De vrijstelling waar Chinese webshops jarenlang garen bij spinden, is definitief verleden tijd.