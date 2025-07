Lichaam gevonden 'onder verdachte omstandigheden' in Maasbree

MAASBREE (ANP) - In Maasbree is even na middernacht een lichaam "onder verdachte omstandigheden" gevonden. Dat meldt de politie. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. Om hoeveel personen het precies gaat, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen omdat hun rol nog onderzocht wordt. Volgens de politie worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Het lichaam werd aangetroffen in een bosgebied in de omgeving van de Krayel in de Limburgse plaats. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen.