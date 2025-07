Vier doden door schietpartij in New York, onder wie agent

NEW YORK (ANP) - Bij een schietpartij in Manhattan in New York zijn vier mensen doodgeschoten, heeft de burgemeester van New York, Eric Adams, op een persconferentie bekendgemaakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een 36-jarige politieagent. Drie onschuldige burgers kwamen om, aldus Adams. Een vijfde persoon werd neergeschoten en raakte zwaargewond.

De schutter, een 27-jarige man uit Las Vegas, handelde vermoedelijk alleen, aldus politiechef Jessica Tisch. Hij is omgekomen en heeft zichzelf waarschijnlijk van het leven beroofd.