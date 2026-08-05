ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichaam gevonden van bij Callantsoog in zee vermiste vrouw

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 10:27
anp050826106 1
CALLANTSOOG (ANP) - Het lichaam van de vrouw die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij Callantsoog, is dinsdagavond gevonden. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Ook een andere vrouw verdronk. Zij was 26 jaar en komt uit Gelderland, meldt de politie woensdagochtend. Ze probeerden een kind in het water te helpen.
Dinsdag aan het eind van de middag raakte het kind om onbekende reden in zee in de problemen en zeker drie mensen probeerden te helpen. Ook de hulpdiensten werden ingeschakeld. De minderjarige werd gered en een andere vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede vrouw die hielp, werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat kon de Gelderse niet meer redden.
Een vrouw werd nog vermist en naar haar is meerdere uren gezocht. Die zoekactie werd rond 21.00 uur vanwege het getij gestaakt. Later werd het lichaam van de vrouw gevonden op het strand bij Grote Keeten, iets ten noorden van Callantsoog.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2556600753

Zo werkt de nieuwe generatie airco’s: koelen zonder koudemiddel

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

103856132_m

Zit het geheugen van je Android-telefoon propvol, terwijl je al maanden aan het opruimen bent? Dit zijn de verborgen prullenbakken die je vergeet te legen

105452011_m

Het is echt zo dat muggen altijd dezelfde mensen moeten hebben: dit is de reden

kringen-kettingbotsing-kroatie

Dit populaire vakantieland heeft de dodelijkste wegen van Europa

shutterstock_2747816009

Wen er maar aan: deze hitte en droogte zijn geen incident meer, maar de standaardzomer

Loading