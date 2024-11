Liefhebbers nemen aanloop naar carnaval

ROERMOND/DEN BOSCH (ANP) - In met name het zuiden van ons land steekt hier en daar de carnavalskoorts de kop op. Het is maandag namelijk de elfde van de elfde en deze datum geldt traditioneel als de aftrap van een reeks festiviteiten en bijeenkomsten in aanloop naar het hoogtepunt op zondag 2, maandag 3 en dinsdag 4 maart. Tot die tijd is er ook gelegenheid om bijvoorbeeld praalwagens te maken voor carnavalsoptochten en, indien nodig, een nieuwe carnavalsprinses of -prins te kiezen.

Vooral in Roermond wordt de elfde van de elfde groots opgepakt: daar begint om 11.11 uur bij het station een muziekfestival waar volgens de organisatie Sjeng Kraft Kompenei wel 16.000 verklede feestvierders worden verwacht voor de uitvoeringen van onder anderen de entertainers Paul en Leo en De Plekbend.

Ook in Den Bosch, voor de gelegenheid Oeteldonk, lusten ze er wel pap van: daar begint het nieuwe carnavalsseizoen nog voor tien uur in de ochtend op de Parade met een "opwèrremer". Om 11.11 uur wordt het menens met het Oeteldonks Volkslied. Aansluitend zijn er optredens van podiumkunstenaars als De Krukskes en De Gieters.

Hoe en of de elfde van de elfde wordt gevierd is overal verschillend. Ook kan het zijn dat er het afgelopen weekeinde al een voorschot op is genomen.