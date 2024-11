VN-klimaattop COP29 begint in Azerbeidzjan zonder Schoof

BAKOE (ANP) - In Bakoe begint maandag de 29e editie van de VN-klimaattop (COP), waar onderhandeld wordt over de nieuwe mondiale klimaatplannen. Op de COP zijn diverse internationale leiders afwezig om omstandigheden in eigen gelederen. Zo komt premier Dick Schoof niet om de rellen in Amsterdam van afgelopen week, bondskanselier Olaf Scholz niet om een politieke crisis en Ursula von der Leyen niet omdat zij een nieuwe Europese Commissie aan het vormen is. Ook de Franse, Amerikaanse en Braziliaans leiders zijn niet op de COP.

Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra zal Von der Leyen dinsdag vervangen op de COP. Dit jaar gaat het op de klimaattop in Azerbeidzjan vooral over geld. De landen moeten het eens worden over een bedrag dat jaarlijks naar arme en kwetsbare landen gaat, zodat zij klimaatverandering en de gevolgen ervan kunnen beperken.

Momenteel is de afspraak dat rijke landen jaarlijks 100 miljard dollar geven aan arme landen voor klimaatfinanciering. Arme landen en klimaatorganisaties zien graag dat dat bedrag fors stijgt, naar 1 biljoen euro. Westerse landen willen echter nog geen toezeggingen doen. Zij willen dat meer landen gaan bijdragen.

Verder zijn er tijdens de top onderhandelingen over hoe CO2-uitstoot verder aan banden te leggen en over de landelijke klimaatplannen. De VN-klimaatorganisatie UNFCCC stelde eind oktober dat de klimaatplannen van landen hopeloos achterblijven bij wat nodig is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, zoals afgesproken op de klimaattop in Parijs in 2015. Begin 2025 moeten landen nieuwe plannen inleveren.

Namens het Nederlandse kabinet is onder meer klimaatminister Sophie Hermans vanaf volgende week in Bakoe voor de onderhandelingen. Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme zal voor zover dat kan Schoof vervangen.

Dat de klimaattop in Azerbeidzjan wordt gehouden is niet onomstreden. Naast dat het land veel olie en gas produceert, schiet het eigen klimaatbeleid flink tekort. Verder is de vrijheid van meningsuiting in het land in het geding en zitten er tientallen journalisten vast zonder aanwijsbare reden. Ook voert Azerbeidzjan al decennialang een strijd tegen buurland Armenië en nam het in september vorig jaar de grensregio Nagorno-Karabach in. Bijna de volledige Armeense bevolking is weggevlucht uit dat gebied.