Lilian Marijnissen wordt 'kwartiermaker' sociaal-juridische hulp

DEN HAAG (ANP) - Voormalig SP-leider Lilian Marijnissen gaat vanaf half augustus werken aan voorstellen om juridische hulp die met financiële en maatschappelijke problemen te maken heeft landelijk beschikbaar te maken. Ze wordt "kwartiermaker" voor deze sociaal-juridische dienstverlening, meldt demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) in een brief aan de Tweede Kamer. Een kwartiermaker is iemand die projecten op gang brengt.

Onder sociaal-juridische problemen vallen bijvoorbeeld mensen met een gokverslaving die tegelijkertijd in een echtscheiding liggen. Voor juridische hulp en schuldhulpverlening kunnen mensen al op allerlei plekken terecht zoals juridische loketten, sociaal advocaten of sociaal raadslieden. "Ondanks dit alles zijn er bepaalde plekken waar het lastig is om dit soort hulp te krijgen", legt een justitiewoordvoerder uit. "Die plekken willen we in kaart brengen."

De opdracht van Marijnissen komt voort uit een motie die de Kamer afgelopen najaar heeft aangenomen. Daarin staat dat mensen met sociaal-juridische problemen terecht moeten kunnen bij een "laagdrempelige voorziening in de buurt" zoals het Huis van het Recht in Heerlen. Staatssecretaris Struycken verwacht dat Marijnissen in 2026 met haar eindrapport komt.