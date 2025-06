Griekspoor naar laatste vier op grastoernooi Mallorca

SANTA PONÇA (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft de laatste vier bereikt op het grastoernooi van Mallorca. De als vierde geplaatste tennisser won in twee sets van de Canadees Gabriel Diallo: 6-4 6-4.

De nummer 1 van Nederland speelt op Mallorca zijn eerste wedstrijden op gras van dit seizoen. De 28-jarige Haarlemmer miste het toernooi in Rosmalen vanwege een buikspierblessure. Hij liep de blessure op tijdens Roland Garros, waar hij in zijn partij in de vierde ronde tegen Alexander Zverev moest opgeven.

In de halve finale neemt Griekspoor het op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Hamad Medjedovic uit Servië en Félix Auger-Aliassime uit Canada.