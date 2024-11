Topvrouw KLM: vliegtuigen vol, maar kostenbesparing keihard nodig

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer reizigers naar hun bestemming gebracht. Volgens topvrouw Marjan Rintel zaten de vliegtuigen zelfs vol. Toch blijft de capaciteit nog altijd achter en zijn de kosten hoog. Maatregelen, zoals de eerder aangekondigde besparingen, zijn daarom "keihard nodig", aldus Rintel. Daarbij wordt ook gekeken naar de investeringen in de cateringdochter van de luchtvaartmaatschappij, meldt zij donderdag.

KLM Catering Services (KCS) is verantwoordelijk voor de logistiek van de catering aan boord, zoals de maaltijden en drankjes. De luchtvaartmaatschappij meldt "strategische opties" te gaan verkennen om het onderdeel "gereed te maken voor de toekomst". Hoe die strategische verkenning er precies uit gaat zien, en of KCS mogelijk wordt afgeslankt, is nog niet bekend. "Alle opties worden bekeken", meldt Rintel daarover.