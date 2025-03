Limburg wil opheldering van minister over loket mijnbouwschade

HEERLEN (ANP) - Limburg zet grote vraagtekens bij recente antwoorden van minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) over het opzetten van het langverwachte loket voor mijnbouwschade. Volgens de provincie en gemeenten in de voormalige mijnstreek zorgt Hermans voor verwarring over hoe de regeling voor Limburgers met schade aan hun huis eruit gaat zien. De overheden zeggen snel in gesprek te willen met het Rijk.

Volgens Limburg stelt Hermans in haar antwoord op Kamervragen dat er in eerste instantie twee organisaties komen voor de schadeafhandeling. Een tijdelijke die de lichte schade op zich neemt en een definitieve organisatie, die nog moet worden opgezet en uiteindelijk ook de zwaardere gevallen afhandelt. "Dit traject zal twee tot drie jaar duren", aldus Hermans.

Het kan het niet zo zijn dat mensen met zware mijnschade daardoor straks zeker twee jaar moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn, zeggen de Heerlense wethouder Casper Gelderblom en gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders. Ook vrezen zij dat twee loketten voor onduidelijkheid zorgen. "Als je verwarring wilt zaaien in de regio, dan moet je dat doen, want niemand weet dan meer waar hij moet zijn", aldus Gelderblom.

Vertraging

De Limburgse bestuurders noemen de plannen "nog niet voldoende rijp" en missen een gevoel van urgentie en duidelijke communicatie vanuit het Rijk rondom het mijndossier. "We zien de goede wil, maar er wordt onvoldoende geleverd", stelt Gelderblom. Demollin-Schneiders benadrukt dat het "heel veel energie" kost om duidelijk te maken hoe groot het belang van het schadeloket voor Limburg is. "We blijven op de deur kloppen bij het Rijk. Zolang het moet en zo vaak het moet, totdat die regeling goed is."

Er zou al een regeling moeten zijn voor Limburgers met mijnschade, maar die liep steeds vertraging op. Het plan is nu dat een digitaal loket in december opent en een fysiek loket in januari. Een van de redenen voor de vertraging was dat minister Hermans zocht naar de juiste rechtsvorm voor het Instituut voor Mens, Milieu en Mijnbouw in Limburg (I3ML), zoals het loket gaat heten. Geschat wordt dat zeker 10.000 woningen in de regio schade hebben als gevolg van bodembewegingen.