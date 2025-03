Denemarken kritisch over toon Vance tijdens bezoek aan Groenland

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Denemarken stelt de toon van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance tijdens zijn bezoek aan Groenland niet op prijs. Dat zei de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen. Vance stelde tijdens zijn bezoek onder meer dat Denemarken Groenland niet goed genoeg beschermt.

"We staan ​​open voor kritiek, maar om eerlijk te zijn, waarderen we de toon waarop die is geuit niet," zei Rasmussen in een Engelstalige video op X. "Zo spreek je je naaste bondgenoten niet aan. En ik beschouw Denemarken en de Verenigde Staten nog steeds als naaste bondgenoten", voegde hij toe.

Vance bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire basis Pituffik in het halfautonome Deense gebied. Hij zei dat hij vindt dat Denemarken niet genoeg heeft gedaan om Groenland te beschermen en dat het gebied veiliger is "onder de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten". De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij Groenland wil inlijven.