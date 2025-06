Limburgse proef gestart met gratis ov tijdens daluren voor minima

SITTARD (ANP) - In Sittard is maandag officieel de proef begonnen waarbij Limburgers met een minimuminkomen buiten de drukke spitsuren gratis met het regionale openbaar vervoer kunnen reizen. Vooralsnog richt het initiatief Dal Vrij Limburg zich op mensen met een bijstandsuitkering in Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert, Nederweert en Venlo, maar de komende tijd sluiten ook andere Limburgse gemeenten aan, meldt de provincie.

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (mobiliteit, PvdA) is trots dat Limburg hiermee vooroploopt. De provincie investeert volgens hem in gelijke kansen en toegankelijkheid voor iedereen. "Gratis openbaar vervoer voor mensen met een minimuminkomen betekent niet alleen meer bewegingsvrijheid, maar ook meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving." Vervoerder Arriva noemt het een belangrijke stap richting "inclusiever" openbaar vervoer. "Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen, ongeacht inkomen."