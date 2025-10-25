Linkse Catherine Connolly vrijwel zeker nieuwe president Ierland

DUBLIN (ANP) - De linkse Catherine Connolly is vrijwel zeker de nieuwe president van Ierland. Haar tegenstander, de centrumrechtse Heather Humphreys, heeft haar verlies toegegeven. Dat meldt de Ierse omroep RTÉ. Connolly ging al voorop in de peilingen en zal naar verwachting een grote meerderheid van de stemmen binnenhalen. Er is nog geen officiële uitslag.

Connolly deed mee als onafhankelijke kandidaat, maar werd gesteund door linkse partijen als Sinn Féin en Labour. Humphreys was de kandidaat van regeringspartij Fine Gael. Er zijn dit jaar ook relatief veel blanco stemmen uitgebracht. Volgens Ierse media deden mensen dat waarschijnlijk uit onvrede dat er slechts twee kandidaten meededen aan de race.

Humphreys feliciteerde Connolly met de winst en zei dat ze een "president voor ons allemaal zal zijn", ook voor haarzelf.

Populair bij jongeren

De president heeft in Ierland vooral een ceremoniële rol. Hij of zij heeft wel enige macht over het parlement, maar gebruikt die in de praktijk zelden.

De 68-jarige Connolly was eerder psycholoog en advocaat. Ze zit sinds 2016 in het Ierse parlement en is vaak kritisch op de Europese Unie en de NAVO. Ze is uitgesproken pro-Palestijns en populair bij jongeren. Ook bekende muziekgroepen als Kneecap en Fontaines D.C. hebben hun steun voor haar uitgesproken tijdens de campagne.

Beroemdheden

Connolly volgt de populaire Michael Higgins op. Ze is niet de eerste vrouw in het ambt. Ierland had twee keer eerder een vrouwelijke president.

Eerder overwogen enkele Ierse beroemdheden nog om een gooi te doen naar het presidentschap. Onder meer zanger Bob Geldof, bokser Conor McGregor en danser Michael Flatley spraken openlijk over hun mogelijke kandidatuur, maar zij zagen daar om uiteenlopende redenen van af.