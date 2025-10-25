ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote bank in Iran valt om na jaren van problemen

Economie
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 16:17
anp251025099 1
TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Ayandeh Bank, een van de grotere banken in Iran, is omgevallen. Volgens Iraanse media zijn de bezittingen overgenomen door branchegenoot Melli Bank, die in handen is van de overheid. De bank kampte al langer met problemen, waaronder leningen die niet werden terugbetaald.
Ayandeh Bank, opgericht in 2012, telde in totaal 270 vestigingen verspreid over Iran. Iraanse autoriteiten klaagden onlangs dat de bank er maar niet in slaagde de nodige hervormingen door te voeren. De verliezen en schulden van het concern waren opgelopen tot omgerekend miljarden euro's.
Iraanse banken staan al jaren los van het mondiale financiële systeem door internationale sancties. Door het overheidsingrijpen is voorkomen dat Iraniërs hun spaargeld verliezen. Donderdag zei de regering al dat klanten van Ayandeh Bank "zich geen zorgen hoeven te maken". Zaterdag signaleerde het Franse persbureau AFP wel rijen klanten voor een voormalig filiaal in de hoofdstad Teheran.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

project-amplify-2

Nike ontwikkelt 'robotschoen': 'E-bike voor je voeten'

Loading