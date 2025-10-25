Grote bank in Iran valt om na jaren van problemen

TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Ayandeh Bank, een van de grotere banken in Iran, is omgevallen. Volgens Iraanse media zijn de bezittingen overgenomen door branchegenoot Melli Bank, die in handen is van de overheid. De bank kampte al langer met problemen, waaronder leningen die niet werden terugbetaald.

Ayandeh Bank, opgericht in 2012, telde in totaal 270 vestigingen verspreid over Iran. Iraanse autoriteiten klaagden onlangs dat de bank er maar niet in slaagde de nodige hervormingen door te voeren. De verliezen en schulden van het concern waren opgelopen tot omgerekend miljarden euro's.

Iraanse banken staan al jaren los van het mondiale financiële systeem door internationale sancties. Door het overheidsingrijpen is voorkomen dat Iraniërs hun spaargeld verliezen. Donderdag zei de regering al dat klanten van Ayandeh Bank "zich geen zorgen hoeven te maken". Zaterdag signaleerde het Franse persbureau AFP wel rijen klanten voor een voormalig filiaal in de hoofdstad Teheran.