Onderzoek: ruim 3000 sportclubs hebben wachtlijst of ledenstop

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 15:19
ARNHEM (ANP) - Ruim 3000 sportclubs in Nederland kunnen geen nieuwe leden aannemen omdat ze vol zitten. Vaak komt dit door ruimtegebrek, meldt sportkoepel NOC*NSF na onderzoek van het Mulier Instituut.
Een op de tien sportverenigingen in Nederland heeft een wachtlijst of een ledenstop, in sterk stedelijk gebied (grofweg de Randstad) is dat ruim een op de vijf. In meer dan een derde van de gevallen geldt de stop voor de jongste jeugd, in 21 procent voor de jongeren tussen 12 en 17 jaar.
"Wat we zien aan deze cijfers is dat met name kinderen en jongeren worden geraakt door de wachtlijsten en dan met name in sterk stedelijk gebied. Juist daar wil je kinderen de kans geven op sport en bewegen. De druk op de ruimte zal alleen maar toenemen; er zijn harde afspraken nodig voor het reserveren van ruimte voor sport in bestaande en nieuwe woonwijken", reageert algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF.
