Linkse Kamerleden bij klimaatmars: kabinet doet te weinig

AMSTERDAM (ANP) - Na een zomer van klimaatextremen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat, vinden linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren zei dat ze wel wat meer had verwacht van het kabinet onder premier Rob Jetten, die als klimaatminister "hele goede voorstellen" heeft gedaan. De huidige klimaatminister Stientje van Veldhoven verdedigde zich met de woorden dat ze juist is begonnen met een "versnelling".

Het vorige kabinet onder de partijloze premier Dick Schoof heeft volgens de D66-minister "ambities teruggeschroefd". Zij noemde dat ze aan de slag is gegaan met een extra windmolenpark en verschillende wetsvoorstellen, bijvoorbeeld om energieleveranciers te verplichten om meer groen gas te leveren.

Maar Sjoukje van Oosterhout van PRO is allerminst tevreden over de kabinetsreactie op de hete zomer. "Dit was het moment geweest voor het kabinet om extra stappen te zetten om hitte tegen te gaan, om alvast voorbereid te zijn op de koude winter die eraan komt."