In het openbaar vrijen op Bali is een heel slecht idee

Een vrijgezellenfeest op Bali eindigde voor een 27-jarige Australiër niet in een kater, maar in twee weken vreemdelingendetentie en een inreisverbod van tien jaar. Wat hij niet wist toen hij met een onbekende vrouw op de oprit van een woning belandde: er hing een camera. En op Bali is dat inmiddels het begin van een dossier.

Vijftien minuten die tien jaar kosten

Het incident vond eind augustus plaats in het dorp Tibubeneng in North Kuta. De man had de vrouw in een beachclub ontmoet; het stomdronken duo koos vervolgens de oprit van een willekeurig huis. Een bewoonster die in de buurt een religieus offer wilde neerleggen zag het en riep dat ze moesten stoppen. Het paar ging vijftien minuten onverstoorbaar door.

De beveiligingsbeelden gingen viraal. Met gezichtsherkenning had de politie de identiteit snel rond. Toen de Australiër enkele dagen later op de luchthaven van Denpasar zijn vlucht naar Brisbane wilde nemen, werd hij aangehouden. De bewoner deed geen strafrechtelijke aangifte, maar de buurt eiste wel een traditionele reinigingsceremonie op de oprit. Na twee weken detentie werd de man het eiland uitgezet, met een inreisverbod van tien jaar. De identiteit van de vrouw is nooit vastgesteld.

Op Bali is een virale video geen grap meer, maar bewijsmateriaal.

Bali handhaaft, en dat is nieuw

Sinds 2 januari 2026 geldt in Indonesië een nieuw wetboek van strafrecht, dat het Nederlands-koloniale wetboek vervangt. Daarin is seks buiten het huwelijk strafbaar met maximaal een jaar cel. Openbare zedenschennis is al langer verboden. Belangrijker is dat de handhaving zichtbaar strenger is geworden: de Balinese immigratiedienst zette in de eerste zes maanden van 2026 342 buitenlanders het land uit.

Andere gevallen laten zien hoe breed dat gaat. Een 26-jarige Zwitser kreeg een jaar gevangenisstraf omdat hij op de hindoeïstische dag van de stilte de straat op ging en er een Instagramvideo van maakte. En twee Nederlanders van 35 en 37 kregen in juli een inreisverbod nadat hun hardloopclub Indonesiërs zou hebben geweerd.

Niet de klacht van de buurman bepaalt je lot, maar de immigratiedienst.

Wat dit betekent voor Nederlandse reizigers

Voor Indonesië, inclusief Bali, geldt kleurcode geel: reizen kan, maar er zijn bijzondere risico's. Overtreding van de Balinese gedragsregels kan een boete, uitzetting of een inreisverbod opleveren.

Houd publieke intimiteit bij handen vasthouden; alles daarboven is een risico.

Ga ervan uit dat er in toeristengebieden camera's hangen, ook bij particuliere woningen.

Respecteer ceremonies en religieuze dagen, ook op social media.

Kleed u respectvol bij tempels en gebruik geen scheldwoorden in het openbaar.

Draag altijd een geldig paspoort met geldig visum of verblijfsstempel bij u.

Bedenk dat een uitzetting via de immigratiedienst kan doorgaan, ook zonder aangifte.

De kosten van vijftien minuten 27-jarige Australiër, vrijgezellenfeest, oprit in Tibubeneng. Vijftien minuten, één beveiligingscamera, één virale video. Uitkomst: aanhouding op de luchthaven van Denpasar, twee weken vreemdelingendetentie, uitzetting naar Brisbane en tien jaar geen Indonesië. Geen aangifte van de bewoner, wel een reinigingsceremonie. De vrouw is nog altijd onbekend.

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