Trump: Houthi's hebben ons gevraagd niet in te grijpen in Jemen

DUBLIN (ANP/AFP/RTR) - De Houthi's hebben de VS gevraagd om niet in te grijpen in het opgelaaide conflict met Saudi-Arabië, zegt de Amerikaanse president Donald Trump. De Jemenitische beweging wist vrijdag controle te krijgen over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb.

"De Houthi's hebben ons gebeld en ze willen niet met ons vechten", zei Trump tijdens een bezoek aan Ierland. "Ze willen niet dat we achter ze aankomen." Hij zei ook te hebben gesproken met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die hij een vriend noemde.

Trump zei ook dat Iran waarschijnlijk verantwoordelijk was voor een luchtaanval op Saoedi-Arabië, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking werd gesteld. "Ik denk van wel, waarschijnlijk wel."

Rode Zeekust

Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou Bin Salman Trump donderdag twee keer hebben gebeld om te vragen of Amerika aanvallen op de Houthi's wil uitvoeren, maar heeft Trump dat geweigerd.

De door Iran gesteunde Houthi's hebben de controle over de gehele Rode Zeekust in Jemen overgenomen, nadat ze in een bliksemoffensief drie strategische eilanden en meerdere kuststeden hadden veroverd. Het gebied is erg belangrijk voor de Saudische olie-export sinds de Straat van Hormuz is geblokkeerd door de oorlog tussen Iran en de VS. De Houthi's voerden ook aanvallen met drones en raketten uit op oliefaciliteiten in Saudi-Arabië.