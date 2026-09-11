Zoveel verdienen de directeuren van de bekendste goede doelen

Een viraal TikTok-filmpje zet tien Nederlandse goede doelen op een rij met de salarissen van hun topman of -vrouw. Aardig geld, denk je, voor iemand die het van jouw twintig euro per maand moet hebben. Wat blijkt uit de jaarverslagen zelf?

De harde cijfers voor 2024 laten zien dat vrijwel alle directeuren binnen de eigen sectornorm blijven. Wat ze precies verdienen, verschilt fors.

De top vijf bij de grote goede doelen

Op basis van de openbare bezoldigingstabellen in de jaarverslagen 2024 zien de belangrijkste jaarinkomens er zo uit. Dit is het brutojaarinkomen (salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering), zonder pensioenpremie en werkgeverslasten.

Organisatie Directeur Bruto jaarinkomen 2024 Totale bezoldiging 2024 Nederlandse Rode Kruis Harm Goossens € 170.000 € 201.000 UNICEF Nederland Suzanne Laszlo € 162.000 niet apart vermeld War Child Nederland Ernst Suur € 123.364 € 147.712 Stichting Vluchteling Tineke Ceelen € 135.088 € 162.860 Greenpeace Nederland Andy Palmen € 97.729 € 112.000

De duodirectie van Greenpeace Nederland verdient samen minder dan één directeur van het Rode Kruis. Marieke Vellekoop, sinds oktober 2024 medebestuurder bij Greenpeace, kwam op een bruto jaarinkomen van € 89.666.

Een directeur van een goed doel mag officieel meer verdienen dan de minister-president.

Wat betekent zo'n bedrag?

Goede doelen rapporteren twee cijfers. Het bruto jaarinkomen staat op de loonstrook. De totale bezoldiging telt de pensioenpremie en andere vergoedingen erbij op. Zo staat bij het Rode Kruis € 170.000 in de kop, terwijl de totale kosten € 201.000 zijn.

De grens ligt bij de zelf opgestelde regeling van Goede Doelen Nederland, met categorieën A tot en met J. Voor de zwaarste categorie geldt in 2024 een maximum jaarinkomen van € 188.000 en een maximale totale bezoldiging van € 233.000 – hetzelfde plafond als de Wet normering topinkomens voor de publieke sector.

En de rest?

Bij KWF Kankerbestrijding verdient bestuurder Dorine Manson in 2025 € 171.843 inclusief vakantiegeld. Oxfam Novib past standaard een korting van 4% op de sectornorm toe. De cijfers die op TikTok rondgaan voor Alzheimer Nederland, CliniClowns en KiKa zijn niet zonder meer uit de primaire bron te bevestigen; de exacte bedragen staan in hun eigen jaarverslag.

Wat je zelf kunt doen als donateur

Zoek op de site van het doel het meest recente jaarverslag; de bezoldiging staat verplicht in de jaarrekening.

Vergelijk het jaarinkomen met het maximum voor de categorie – dat staat er meestal expliciet naast.

Kijk goed of het gaat om "jaarinkomen" of "totale bezoldiging"; anders vergelijk je appels met peren.

Bij twijfel: raadpleeg het openbare register van het CBF.

Een hoog salaris zegt op zichzelf weinig over de kwaliteit van een goed doel. De jaarverslagen laten wel zien hoe strak – of hoe ruim – de sector zichzelf normeert. Daar begint transparantie.

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