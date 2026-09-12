De chauffeur van de Oad-bus die donderdag verongelukte in Zwitserland, is Rob Mos, een bekende lokale politicus in Montferland. Bij het ongeluk kwamen vijf mensen om het leven en raakten veertig anderen gewond. Mos is sinds 2023 raadslid voor de partij Helder, waarvoor hij eerder wethouder was. In het dagelijks leven is hij touringcarchauffeur. Omroep Gelderland onthulde vrijdag zijn identiteit.

Van wethouder naar stuur

Tot juni 2023 was Mos wethouder van Montferland. De gemeenteraad besloot hem met onmiddellijke ingang te ontslaan. De stemming ging met zestien stemmen voor en acht tegen. Op dat moment herstelde Mos van een niertransplantatie die hij eind juni had ondergaan. "Ik heb hier niet om gevraagd, niet om mijn ontslag en zeker niet om mijn niertransplantatie," zei hij destijds tegen Regio8.

Drie maanden later keerde hij, volledig hersteld, terug als raadslid. Daarnaast werd hij touringcarchauffeur. In een eerder interview op montferland.info noemde hij het een mooie baan: hij ging graag met mensen om en kwam op mooie plekken. Naast zijn werk als chauffeur organiseerde hij zelf busreisjes, naar voetbalwedstrijden of stedentrips.

Een politicus die graag onder de mensen was, en een chauffeur die graag mooie plekken bezocht.

'Het was geen roekeloos rijgedrag'

Partijvoorzitter Ron Stichter bevestigde tegenover Omroep Gelderland dat Mos achter het stuur zat. De bus was eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. Volgens Stichter raakte de bus met de linkervoorkant een wegafscheiding die er stond vanwege wegwerkzaamheden en gleed vervolgens van de weg aan de rechterkant. "De autoriteiten daar benadrukken dat het zachtjes is gegaan, het was geen roekeloos rijgedrag," aldus Stichter.

Mos kende de route naar eigen zeggen goed, omdat hij er regelmatig rijdt. Hij is in het ziekenhuis onderzocht en ondervraagd. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Zwaar aangeslagen

De vrouw van Mos reisde na het ongeval naar Zwitserland. Volgens de Zwitserse krant 20 Minuten was hun weerzien emotioneel; Mos is aanspreekbaar, maar zwaar aangeslagen. Hoe het precies met hem gaat, weet Stichter niet.