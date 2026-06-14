Zomervakantie 2026: hier krijg je nu de meeste vakantie voor je geld

Vliegen is duurder, hotelprijzen zijn gestegen en toch willen we massaal wég deze zomer. Voor veel Nederlanders voelt het alsof een zonnige week aan zee inmiddels alleen nog is weggelegd voor de happy few. Maar dat beeld klopt niet helemaal. Terwijl sommige populaire bestemmingen inderdaad Amsterdam‑prijzen vragen voor een simpel terras of hotelkamer, zijn er juist ook landen en regio’s waar je koopkracht verrassend groot is gebleven.

In plaats van blind te staren op het goedkoopste vliegticket, loont het om anders te kijken: waar zijn eten, drinken, vervoer en uitstapjes nog betaalbaar, en welke bestemmingen zijn in totaal – dus ticket plus verblijf – eigenlijk het voordeligst? In dit artikel: zonnige regio’s waar je nog veel vakantie voor je geld krijgt, citytrips die je budget niet slopen, plekken die stiekem veel duurder zijn geworden én een simpel stappenplan om jouw ideale prijs‑kwaliteitbestemming voor 2026 te vinden.

Waarom je gevoel niet helemaal klopt

Dat vakanties duurder zijn geworden, is geen inbeelding. Vliegtickets, accommodaties en toeristenbelasting liggen hoger dan een paar jaar geleden. Veel mensen trekken daar één conclusie uit: “Alles is onbetaalbaar.” Toch zit daar een denkfout in. We kijken vaak alleen naar de prijs van de vlucht en misschien nog naar de kamerprijs per nacht, maar vergeten wat je ter plekke kwijt bent aan dagelijkse kosten.

Voor je portemonnee maakt het meer uit hoeveel je betaalt voor een simpele lunch, een drankje op het terras, een taxi naar het strand of een kaartje voor het openbaar vervoer dan je denkt. Een ticket dat 100 euro duurder is, kan ruimschoots worden goedgemaakt als de kosten op bestemming veel lager liggen dan in een andere regio.

De kern: niet het goedkoopste vliegticket bepaalt of jouw vakantie betaalbaar is, maar de combinatie van ticket, verblijf én het prijsniveau op de plek waar je je dagen doorbrengt.

Voor zonzoekers: warm, betaalbaar en toch redelijk dichtbij

Turkse Rivièra: all‑inclusive als prijsbreker

Wie vooral zon, zee, zwembad en weinig gedoe wil, komt al snel uit bij de Turkse Rivièra. All‑inclusive‑resorts zijn daar nog steeds relatief scherp geprijsd, zeker als je de totale kosten per persoon per dag uitrekent. Ontbijt, lunch, diner, snacks en drankjes zitten meestal inbegrepen, waardoor je ter plekke nauwelijks verrassingen meer hebt.

Buiten het resort is het prijsniveau bovendien vaak nog goed te doen. Uit eten gaan in een lokaal restaurant, een hamam bezoeken of een boottocht maken is in veel gevallen merkbaar goedkoper dan in Zuid‑Europa. Daarmee is Turkije voor zonaanbidders die hun uitgaven onder controle willen houden nog altijd een serieuze kandidaat.

Wie flexibel is, kan extra besparen door buiten de allerdrukste weken te reizen. Vliegen op dinsdag of woensdag in plaats van zaterdag, en niet precies in de piek van de schoolvakantie, scheelt al snel honderden euro’s voor een gezin. Let bij het vergelijken van aanbieders wel op de kleine lettertjes: bagage, transfer van en naar het hotel en eventuele toeslagen kunnen het verschil maken tussen een “koopje” en een tegenvaller.

Zuid‑Spanje buiten de bekende hotspots

Zuid‑Spanje heeft de naam duurder te zijn geworden, en in de bekende hotspots klopt dat. In de drukste delen van Málaga, Marbella of de Costa del Sol betaal je voor een cocktail soms net zo veel als in Amsterdam. Toch betekent dit niet dat heel Zuid‑Spanje onbetaalbaar is.

Wie een beetje uitzoomt op de kaart, ontdekt kleinere kustplaatsjes of dorpjes iets verder landinwaarts waar accommodaties aanzienlijk goedkoper zijn. Huur je een appartement in plaats van een hotelkamer en doe je een deel van de maaltijden zelf, dan zakt de dagprijs hard. Combineer dat met een huurauto en je hebt toegang tot stranden, steden en natuur, zonder vast te zitten aan de hoofdstraatprijzen van de bekendste badplaatsen.

Citytrip met koopkracht: waar koffie en ov nog betaalbaar zijn

Oost‑Europa als koopkracht‑boost

Voor wie liever een stedentrip maakt dan dagen aan het zwembad ligt, kan het prijsverschil tussen steden enorm zijn. In veel steden in Centraal‑ en Oost‑Europa liggen de prijzen voor horeca, openbaar vervoer en uitjes nog duidelijk lager dan in het westen. Een uitgebreide lunch met drankje kan er kosten wat een koffie met gebak in een Nederlandse binnenstad kost.

Het loont om te zoeken naar steden met een goede low‑cost‑verbinding en vervolgens de prijzen ter plekke te checken: wat kost een cappuccino, een metrokaart voor een dag, een eenvoudig diner buiten de toeristenvallen? Voor budgetreizigers kan het betekenen dat ze voor hetzelfde geld een dag langer blijven of zich net wat meer uitstapjes kunnen permitteren.

Slimme timing in dure steden

Ben je verliefd op klassiekers als Barcelona, Lissabon of Rome, dan ontkom je niet helemaal aan hogere prijzen. Toch zijn ook die steden niet per definitie onbereikbaar geworden. Met een paar keuzes kun je de totale rekening behoorlijk drukken.

Reis als het kan buiten de weekenden en vermijd feestdagen en grote evenementen. Kies voor een verblijf net buiten het toeristische centrum, op een plek waar je nog steeds binnen 20 tot 30 minuten met metro of tram in de binnenstad bent. Laat taxi’s zoveel mogelijk links liggen en verken de stad te voet of met een huurfiets. Zo maak je een “dure” bestemming weer betaalbaar genoeg, zonder dat je veel hoeft in te leveren op beleving.

Bestemmingen die stiekem veel duurder zijn geworden

Er zijn ook plekken waar de rek er inmiddels behoorlijk uit is. Vooral bestemmingen die het goed doen op Instagram en TikTok, hebben vaak te maken met een explosie aan vraag en een beperkt aanbod van leuke hotels en restaurants. Het resultaat: kamers die in een paar jaar tijd fors duurder zijn geworden, en terrasprijzen die niet veel onder Nederlandse liggen.

Ook sommige klassieke Zuid‑Europese kustplaatsen hebben de afgelopen jaren de prijzen stevig zien stijgen. Toeristenbelasting, hogere loonkosten en een constante stroom bezoekers drukken zich door in de rekening. Het is verleidelijk om toch te boeken “omdat je het kent”, maar financieel is het soms slimmer om 50 kilometer verderop te kijken. Daar heb je vaak hetzelfde klimaat, vergelijkbare stranden en een stuk lagere prijzen – plus het voordeel dat je niet tussen de selfie‑sticks staat.

Zo reken je in 3 minuten uit waar jij het meeste krijgt voor je geld

Een nuchtere rekensom helpt je om door alle aanbiedingen heen te prikken. Begin met jezelf een eenvoudige vraag te stellen: wat mag deze vakantie per persoon per dag kosten, als je alles meerekent? Dus vlucht, accommodatie, eten, drinken, lokaal vervoer en een paar uitstapjes.

Kies vervolgens twee of drie mogelijke bestemmingen en zoek per bestemming: een indicatieve ticketprijs, een gemiddelde prijs per nacht voor een geschikt verblijf, en een grove inschatting van dagkosten ter plekke. Deel de totale kosten door het aantal dagen en je ziet meteen waar je het beste uitkomt. Vaak blijkt dat de bestemming met het goedkoopste ticket niet de voordeligste is, en dat een iets duurdere vlucht naar een land met lage dagelijkse kosten je uiteindelijk meer vakantie voor minder geld oplevert.

Zeven bespaartrucs die je vakantie niet verpesten