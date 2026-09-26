Een biertje voor €3 en koffie onder de €2: zo goedkoop zit je op het terras in Zuid-Europa

Een biertje, cappuccino of eenvoudige lunch op het terras is in Zuid-Europa meestal duidelijk goedkoper dan in Nederland. Vooral Portugal springt eruit: in Lissabon kost een glas lokaal tapbier gemiddeld rond €3 en een cappuccino ongeveer €2,50, terwijl je in Amsterdam voor vergelijkbare consumpties vaak ongeveer €6 en ruim €4 betaalt.

Toch is de werkelijkheid minder simpel dan “Spanje is goedkoop en Nederland is duur”. Op een terras aan de boulevard in Barcelona, Rome, Lissabon of een populaire Italiaanse badplaats kunnen prijzen flink oplopen. Wie een paar straten van de drukste bezienswaardigheden afgaat, is vaak veel voordeliger uit.

De terrasprijzen naast elkaar

Voor deze vergelijking kijken we naar vier populaire stedentrip- en vakantielanden: Nederland, Spanje, Italië en Portugal. De onderstaande bedragen zijn richtprijzen voor grote steden en geven vooral het verschil in prijsniveau weer. Prijzen verschillen per stad, wijk, seizoen, terras en formaat van het drankje.

Product op het terras Nederland, Amsterdam Spanje, Barcelona Italië, Rome Portugal, Lissabon Lokaal tapbier, circa 0,5 liter €6 tot €7 circa €4 circa €5 circa €3 Flesje of klein geïmporteerd bier €5 tot €6 circa €4 circa €5 circa €3 tot €3,50 Cappuccino ruim €4 circa €2,50 tot €2,80 circa €1,80 circa €2,50 Frisdrank meestal €3 tot €4 vaak €2,50 tot €3,50 vaak €2,50 tot €3,50 vaak €2 tot €3 Eenvoudige maaltijd circa €20 vaak €15 tot €18 vaak €15 tot €18 circa €13 tot €15 Diner voor twee in middensegment, exclusief drank circa €90 tot €100 circa €60 circa €70 circa €55 Stad Twee bier Twee cappuccino’s Twee eenvoudige maaltijden Totaal, indicatie Amsterdam €12 tot €14 circa €8 circa €40 €60 tot €62 Barcelona circa €8 circa €5 tot €6 €30 tot €36 €43 tot €50 Rome circa €10 circa €4 €30 tot €36 €44 tot €50 Lissabon circa €6 circa €5 €26 tot €30 €37 tot €41

In Amsterdam liggen de gemiddelde horecaprijzen fors hoger dan in de drie Zuid-Europese hoofdsteden. Vergelijkingen op basis van actuele, door gebruikers gemelde prijsdata zetten een lokaal tapbier in Amsterdam op ongeveer €6 tot €7, tegenover circa €3 in Lissabon en €5 in Rome. Voor cappuccino is het verschil nog groter: Amsterdam zit rond €4,15, Rome rond €1,78 en Lissabon rond €2,47.

Portugal is vaak het goedkoopst

Wie op vakantie vooral graag buiten eet en drinkt, vindt in Portugal doorgaans de laagste prijzen van deze vier landen. Dat geldt niet alleen voor koffie of bier, maar vaak ook voor een eenvoudige maaltijd en een diner voor twee.

In prijsvergelijkingen ligt het restaurantprijsniveau in Lissabon ruim onder dat van Amsterdam. Een maaltijd in een goedkoop restaurant kost volgens de gebruikte stadsdata gemiddeld ongeveer €13,72 in Lissabon, tegen €20 in Amsterdam. Voor een driegangendiner voor twee in een restaurant uit het middensegment ligt het verschil nog sterker: ongeveer €55 in Lissabon tegenover circa €95 in Amsterdam.

Dat betekent niet dat elke Portugese bestemming goedkoop is. Vooral populaire wijken in Lissabon, Porto, de Algarve en badplaatsen met veel internationale bezoekers kunnen een ander prijskaartje hebben. Een terras direct aan het water, in een historische binnenstad of naast een bekende bezienswaardigheid is bijna altijd duurder dan een lokaal café enkele straten verderop.

Voorbeeld: een middag op het terras

Stel: twee personen bestellen ieder een bier, een cappuccino en een eenvoudige lunch.

Product op het terras Nederland, Amsterdam Spanje, Barcelona Italië, Rome Portugal, Lissabon Lokaal tapbier, circa 0,5 liter €6 tot €7 circa €4 circa €5 circa €3 Flesje of klein geïmporteerd bier €5 tot €6 circa €4 circa €5 circa €3 tot €3,50 Cappuccino ruim €4 circa €2,50 tot €2,80 circa €1,80 circa €2,50 Frisdrank meestal €3 tot €4 vaak €2,50 tot €3,50 vaak €2,50 tot €3,50 vaak €2 tot €3 Eenvoudige maaltijd circa €20 vaak €15 tot €18 vaak €15 tot €18 circa €13 tot €15 Diner voor twee in middensegment, exclusief drank circa €90 tot €100 circa €60 circa €70 circa €55 Stad Twee bier Twee cappuccino’s Twee eenvoudige maaltijden Totaal, indicatie Amsterdam €12 tot €14 circa €8 circa €40 €60 tot €62 Barcelona circa €8 circa €5 tot €6 €30 tot €36 €43 tot €50 Rome circa €10 circa €4 €30 tot €36 €44 tot €50 Lissabon circa €6 circa €5 €26 tot €30 €37 tot €41

In zo’n voorbeeld kan een middag op het terras in Lissabon ongeveer €20 goedkoper uitvallen dan in Amsterdam. Het verschil wordt groter als je dit gedurende een vakantie iedere dag doet.

Spanje: goedkoop, maar niet overal

Spanje blijft voor Nederlanders aantrekkelijk omdat eten en drinken buiten de deur vaak betaalbaar zijn. Een tapasbar, menu del día of eenvoudige lunch kan veel voordeliger zijn dan een vergelijkbare maaltijd in Nederland. Maar ook Spanje kent grote regionale verschillen.

Barcelona, Ibiza, Mallorca, Marbella en de drukste plekken aan de Costa del Sol zijn niet representatief voor het hele land. Een drankje in het centrum van Barcelona of vlak bij het strand kan verrassend duur zijn. Wie kiest voor steden als Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz of een gewone wijk buiten het toeristische hart, betaalt vaak minder.

Lissabon is volgens een actuele stedenvergelijking goedkoper dan Barcelona op vrijwel alle klassieke terrasproducten. Restaurantprijzen in Barcelona liggen in die vergelijking ongeveer 20 procent hoger dan in Lissabon. Een lokaal tapbier kost er rond €4 tegenover ongeveer €3 in Lissabon; cappuccino rond €2,61 tegenover €2,30.

Dat maakt Spanje nog altijd aantrekkelijk voor een terrasvakantie, maar Portugal is vaak de prijswinnaar wanneer je vooral kijkt naar eten en drinken.

Italië: de koffie wint, maar toeristen betalen extra

Italië heeft een bijzondere positie. Een cappuccino of espresso aan de bar is er vaak opvallend goedkoop. In Rome komt een normale cappuccino in prijsvergelijkingen uit op ongeveer €1,78, aanzienlijk lager dan de circa €4,15 tot €4,34 die voor Amsterdam worden genoemd.

Maar Italië is niet automatisch het goedkoopste land voor een volledige terrasdag. Bier, wijn, een toeristische lunch en een diner op een prominent terras kunnen in Rome, Florence, Venetië, Milaan en aan de Amalfikust snel duur worden.

Let in Italië vooral op het verschil tussen:

Al banco: drinken aan de bar, vaak de goedkoopste optie.

Al tavolo: bediening aan tafel of op het terras, soms met hogere consumptieprijzen.

Coperto: een vaste toeslag per persoon voor het dekken van de tafel; dit staat meestal op de kaart.

Servizio: bedieningskosten, die soms als afzonderlijke post op de rekening verschijnen.

Een cappuccino van €1,50 tot €2 aan de bar is dus iets anders dan dezelfde koffie op een terras bij een toeristische trekpleister. Kijk altijd op de menukaart naar coperto, servizio en eventuele minimumafname.

Nederland blijft het duurst

Nederland behoort in Europa tot de duurdere landen. Het algemene prijsniveau voor consumptiegoederen en diensten lag in 2025 op 120,4 wanneer het EU-gemiddelde op 100 wordt gezet. Spanje kwam uit op 91,1, Italië op 98 en Portugal op 84.

Voor horeca en terrassen spelen verschillende factoren mee:

Hogere loonkosten en personeelskosten.

Hogere huren op populaire locaties.

Hogere energiekosten en andere bedrijfslasten.

Hogere btw en accijnzen op bepaalde producten.

Schaarste aan personeel in de horeca.

Hoge grond- en vastgoedprijzen, vooral in grote Nederlandse steden.

Dat verklaart waarom een biertje of cappuccino in Amsterdam vaak beduidend duurder is dan in Lissabon, Rome of Barcelona. Amsterdam is bovendien niet representatief voor heel Nederland: op terrassen in kleinere steden of buiten het centrum betaal je meestal minder dan op de Dam, het Leidseplein, de Jordaan of langs de grote grachten.