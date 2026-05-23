Lokaal eerste tropische dag, parkeerplaatsen stranden vol

ZANDVOORT/SCHEVENINGEN (ANP) - Veel mensen hebben het zomerse weer aangegrepen om naar het strand te gaan. Zowel in Zandvoort als in Scheveningen zijn de parkeerplaatsen vol.

Het lijkt erop dat vooral de strandtenten profiteren, want op de stranden zelf valt de drukte mee, zo is op webcambeelden te zien. Een handjevol mensen waagt zich in het water. De temperatuur van het zeewater is nog vrij laag, zo'n 13 graden.

Volgens Weeronline is zaterdag lokaal de eerste tropische dag. In Ell in Limburg tikte het kwik de 30 graden aan. In De Bilt is het 28,4 graden.