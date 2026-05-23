Meer dan 500 kinderen overleden door mazelen in Bangladesh

DHAKA (ANP/AFP) - Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft tot dusver aan meer dan vijfhonderd kinderen het leven gekost, waarmee het een van de dodelijkste uitbraken in decennia is in het land.

Het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid meldde zaterdag een dodental van 512 sinds halverwege maart. De autoriteiten rekenen erop dat het aantal de komende tijd verder oploopt. Alleen al in de laatste 24 uur overleden dertien kinderen.

Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka worden overspoeld met jonge patiënten. Ze kampen met een ic-beddentekort.

Met hulp van UNICEF is Bangladesh een grootscheepse vaccinatiecampagne begonnen. Inmiddels zijn 18 miljoen kinderen ingeënt. Toch zal het nog maanden duren voor de campagne volledig effect heeft, aldus het ministerie van Volksgezondheid.