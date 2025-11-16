ECONOMIE
Lokaal eerste vorst van najaar gemeten, meldt Buienradar

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 20:04
HILVERSUM (ANP) - Lokaal is de eerste vorst van dit najaar gemeten. Buienradar meldt dat op het weerstation in het Drentse Eelde de temperatuur zondag om 18.40 uur daalde naar -0,1 graad.
Het is de eerste keer sinds 6 mei dat het weer vroor. Wel kwam de temperatuur sinds augustus al af en toe aan de grond onder de nul uit, maar nog niet op de normale waarneemhoogte van 1,5 meter.
Buienradar meldt dat dit jaar de eerste vorst na de zomer uitzonderlijk laat is. Gemiddeld gebeurt dat al op 21 oktober.
"Komende dagen blijft het vrij koud en kan het tijdens de nachten hier en daar licht vriezen", meldt de weersite. "Pas als dit ook in De Bilt gebeurt, is sprake van de eerste officiële vorst in ons land."
