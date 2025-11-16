Springruiter Greve wint wereldbekerwedstrijd in Stuttgart

STUTTGART (ANP) - Springruiter Willem Greve heeft met zijn merrie Pretty Woman van 't Paradijs de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart gewonnen. Het is het beste internationale resultaat tot nu toe van de Nederlandse kampioen en de tweede Nederlandse zege na Sanne Thijssen vorige maand in Oslo in dit wereldbekerseizoen.

Greve ging als laatste van zeven ruiters van start in de barrage. Met een foutloze omloop en een tijd van 44,62 seconden was hij net sneller dan de Portugees Rodrigo Giesteira Almeida (45,08) en de Zweed Peter Fredricson (45,29).

"Toen ik over de laatste hindernis kwam, hoopte ik alleen maar dat ik snel genoeg zou zijn", reageerde Greve voor de camera van FEI.tv. "De adrenaline was ongelofelijk en hier doen we het allemaal voor. Het is een droom die uitkomt om als laatste starter in de barrage te winnen voor een geweldig publiek zoals hier in Stuttgart."