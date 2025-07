London Southend waar Nederlands vliegtuig neerstortte is gesloten

ESSEX (ANP/RTR) - De luchthaven London Southend Airport in het Britse Essex waar het Nederlandse vliegtuig is neergestort, is gesloten.

Alle vluchten zijn geannuleerd en de politie, hulpdiensten en luchtvaartonderzoekers zijn bezig het ongeluk te onderzoeken, aldus de luchthaven zondagavond in een bericht op X. Zeusch Aviation, de Nederlandse eigenaar van het vliegtuig, bevestigde maandag het ongeluk en verklaarde "actieve steun" te verlenen bij het onderzoek naar de toedracht.

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten, dat als bestemming Lelystad had.

Ooggetuigen zeiden dat het vliegtuig vlak na het opstijgen naar links helde en enkele seconden later neerstortte en in brand vloog.