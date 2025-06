Los Angeles stelt avondklok in deel van het stadscentrum in

LOS ANGELES (ANP) - In delen van het centrum van Los Angeles wordt vanavond (lokale tijd) een avondklok ingesteld. Dat meldt CNN op gezag van een bron dicht bij burgemeester Karen Bass.

De burgemeester had eerder op dinsdag al laten doorschemeren dat de autoriteiten een avondklok overwogen. In een interview met CNN benadrukte Bass dat de onrust in de stad, in tegenstelling tot de perceptie, beperkt blijft tot "een paar straten in het centrum van Los Angeles. Het betreft niet eens het hele centrum."

De specifieke details en timing van de avondklok worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt.

De maatregel volgt op achtereenvolgende dagen van protesten tegen het immigratiebeleid van president Donald Trump, die soms gewelddadig zijn geworden.