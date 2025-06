Koeman: Oranje verdient een groot compliment

GRONINGEN (ANP) - Ronald Koeman was een tevreden bondscoach na de eclatante zege van het Nederlands elftal op Malta (8-0) in de WK-kwalificatie. "We hebben een wedstrijd gespeeld zoals ik het graag wil zien", zei hij na zijn vijftigste interland als trainer van Oranje. "Ik denk dat je het in een wedstrijd als vandaag niet beter had kunnen doen en dan verdient het elftal een groot compliment. We zijn tot de laatste seconde blijven jagen en dan geef je het publiek een Nederlands elftal waar ze op hopen."

Memphis Depay maakte de eerste twee doelpunten in de Euroborg in Groningen. De spits staat nu op gelijke hoogte met Robin van Persie, met vijftig doelpunten topscorer aller tijden van Oranje. "Memphis heb ik altijd een geweldige speler gevonden", zei Koeman. "Ik denk dat hij een geweldig compliment verdient. Hij heeft een jaar vol blessures gehad, maar is nu fit en hongerig."

Koeman denkt dat Oranje dit kalenderjaar op de goede weg is na twee sterke wedstrijden tegen Spanje en een zege bij Finland. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat dit een heel goede groep is met spelers die fijn zijn om mee te werken en die blij zijn om geselecteerd te worden", zei hij. "We zijn gegroeid in het lopen zonder bal, het druk zetten met elkaar en brengen de energie die we eerst misschien niet brachten in de mindere wedstrijden."