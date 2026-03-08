Luchtalarm Israël na raketlanceringen, geen slachtoffers gemeld

JERUZALEM (ANP/AFP) - In grote gebieden van Israël is zondagochtend het luchtalarm weer afgegaan om te waarschuwen voor Iraanse raketten. Mensen kregen onder meer in Tel Aviv, Haifa en Beersheba opdracht om een veilig heenkomen te zoeken. Inmiddels zijn de waarschuwingen weer ingetrokken. Voor zover bekend is er geen schade en zijn er geen slachtoffers.

De Israëlische krijgsmacht meldde in vijf uur tijd ten minste vier aanvalsgolven van raketten vanuit Iran. Volgens berichten in Israëlische media zijn er raketten neergehaald. De ambulancedienst meldt volgens de nieuwssite Haaretz dat er geen slachtoffers zijn door de raketten. Wel raakte een vrouw gewond toen zij probeerde dekking te zoeken. Hoe ernstig die verwondingen zijn, is onduidelijk.

Het luchtalarm ging zondag aan het begin van de dag ook af in Noord-Israël, niet ver van de grens met Libanon. Daar zijn eerder tijdens deze oorlog ook raketten en drones ingezet door Hezbollah, dat door Iran wordt gesteund.