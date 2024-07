Luchthaven Frankfurt schort vluchten tijdelijk op om demonstratie

FRANKFURT (ANP/RTR) - Luchthaven Frankfurt heeft donderdag de vluchten tijdelijk opgeschort door een demonstratie op de luchthaven. Dat meldde de drukste luchthaven van Duitsland op het socialemediaplatform X.

"Passagiers wordt gevraagd voorlopig niet naar de luchthaven te gaan", aldus de luchthaven. Frankfurt Airport raadt reizigers aan de status van hun vlucht te controleren en rekening te houden met extra reistijd.

De Duitse luchthaven Keulen Bonn schortte woensdag al enkele uren vluchten op, nadat klimaatactivisten zich aan een landingsbaan hadden vastgelijmd. Soortgelijke acties op andere Europese luchthavens werden door de autoriteiten verijdeld.

De demonstratie in Keulen Bonn is opgeëist door actiegroep Letzte Generation. Met het protest roepen ze op tot de uitfasering van fossiele brandstoffen voor 2030. Een van de klimaatactivisten die zich op start- en landingsbanen van luchthaven Keulen Bonn vastlijmde, verklaarde dat er in de komende weken wereldwijd meer van dit soort acties plaatsvinden.