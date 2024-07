Grotere vraag naar treinen en bussen naar Parijs rondom Spelen

UTRECHT (ANP) - De NS ziet "een duidelijke toename" in de verkoop van treintickets naar Parijs. Daar beginnen vrijdag de Olympische Spelen. Voor de laatste week van de Spelen zijn tot nu toe zelfs bijna twee keer zoveel treintickets naar de Franse hoofdstad geboekt als vorig jaar voor dezelfde boekingsperiode, meldt de vervoerder.

Iedere dag vertrekken zeker negen rechtstreekse treinen vanuit Nederland naar Parijs, waarbij reizigers kunnen opstappen in Amsterdam of Rotterdam. In de ochtend zetten Eurostar en NS een extra trein in van Amsterdam naar Parijs. Daarnaast zijn waar mogelijk treinen verlengd. Ook kunnen supporters ervoor kiezen de IC Brussel te pakken en daar over te stappen naar Parijs.

De ANWB roept automobilisten op de wegen in en rondom Parijs de rest van zomer te mijden. Dat heeft nog geen piek in de vraag naar treinkaarten opgeleverd, ziet NS. De treinen naar de Spelen zitten nog niet vol. "Voor de liefhebbers van de Olympische Spelen zijn er nog treintickets via onze website beschikbaar."

Flixbus

Ook Flixbus verkoopt in aanloop naar de Olympische Spelen meer tickets dan normaal vanuit Nederlandse steden naar Parijs. De vervoerder ziet een toename van 5 tot 10 procent, laat een woordvoerder weten. De busmaatschappij verwacht niet veel hinder te ondervinden van de drukte op de weg. "We zien dat een groot deel van het reguliere vakantieverkeer wegvalt. Toeristen worden eigenlijk vervangen door fans."

Flixbus kan vanwege de Spelen geen gebruikmaken van de vaste uitvalsbasis station Paris Bercy. Deze verandering, waarvan de vervoerder naar eigen zeggen pas laat op de hoogte werd gebracht, vergde een "flinke operationele aanpassing". De bussen die aan zouden komen op Bercy moeten uitwijken naar Château de Vincennes. Reizigers die al een ticket naar Bercy hadden, zijn door de busmaatschappij gewaarschuwd.