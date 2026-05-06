LUMC bereidt mogelijke komst patiënt cruiseschip voor

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 9:48
DEN HAAG (ANP) - Bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) worden voorbereidingen getroffen voor de mogelijke komst van zeker één patiënt van het cruiseschip MV Hondius, zegt een woordvoerder. "Het LUMC is beschikbaar om een patiënt op te vangen en we hebben er de expertise voor in huis."
Op de vraag of er een officieel verzoek is binnengekomen om een patiënt op te vangen, kan de woordvoerder geen antwoord geven.
Drie zieke opvarenden van het cruiseschip, dat bij Kaapverdië ligt, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Onder hen is een Nederlander, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het UMC Utrecht meldde dinsdag dat er nog geen verzoek is binnengekomen om het Calamiteitenhospitaal te openen. Die situatie is woensdagochtend onveranderd, meldt een woordvoerder. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk zei dinsdag bij Pauw & De Wit dat er mogelijk ook een patiënt naar het Radboudumc in Nijmegen gaat. Het ziekenhuis heeft nog niet op vragen van het ANP gereageerd.
