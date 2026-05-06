AEX opent hoger op drukke beursdag met veel bedrijfsresultaten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger geopend. Beleggers op het Damrak hebben een drukke dag met veel kwartaalcijfers. Zo openden onder meer Philips, dsm-firmenich en Adyen de boeken. Ook Ahold Delhaize kwam met resultaten en de bekendmaking dat topman Frans Muller volgend jaar aftreedt. Ahold Delhaize wil de Frans-Britse Thierry Garnier benoemen tot zijn opvolger.

De AEX noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 1019,82 punten. Daarmee werd voortgeborduurd op de plus van een dag eerder. De MidKap won 1 procent tot 1057,02 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt werden winsten tot 1,5 procent op de koersenborden gezet.

Ahold Delhaize verloor 3,5 procent. Muller is sinds 1 juli 2019 topman van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Gall & Gall en bol. Hij gaat volgend jaar met pensioen. Garnier komt over van de Britse doe-het-zelfketen Kingfisher waar hij sinds september 2019 de hoogste functie bekleedt.

Geopolitieke problemen

Philips (plus 2 procent) voerde de winst in het eerste kwartaal op, ondanks geopolitieke problemen zoals Amerikaanse importheffingen en hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het zorgtechnologieconcern verkocht meer en profiteerde van eerdere ingrepen om de kosten te verlagen.

Dsm-firmenich won bijna 4 procent. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf stelde dat klanten aan het einde van het eerste kwartaal aankopen naar voren hebben gehaald door de oorlog in het Midden-Oosten.

Lufthansa

Adyen daalde meer dan 2 procent. De betalingsverwerker boekte meer omzet in de eerste drie maanden van dit jaar. Informatieleverancier Wolters Kluwer meldde slecht ontvangen cijfers en kelderde 12 procent.

Elders in Europa was er aandacht voor de resultaten van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa (plus 2 procent), autobouwer BMW (plus 5 procent), farmaceut Novo Nordisk (plus 6,4 procent), drankenbedrijf Diageo (plus 3,4 procent), chipproducent Infineon (min 0,6 procent) en modewebwinkel Zalando die bijna 2 procent aan waarde inleverde.

De olieprijzen gingen verder omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 100,48 dollar en Brentolie zakte 1,6 procent tot 108,11 dollar per vat.