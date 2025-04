Maagdenhuisbezetters worden uit gebouw gehaald

AMSTERDAM (ANP) - De pro-Palestijnse demonstranten die sinds maandagochtend 11.00 uur het Maagdenhuis in Amsterdam bezetten, worden daar uitgehaald door verschillende speciale teams van de politie. Zodra de eerste demonstranten onder politiebegeleiding het pand verlieten, klonk er hard gejuich en "you are not alone" van tientallen mededemonstranten iets verderop van de hoofdingang aan het Spui.

Ook laten de ongeveer 150 sympathisanten onafgebroken leuzen horen als "free Palestine". Ze herhaalden dat de Universiteit van Amsterdam genocide steunt door samen te werken met universiteiten in Israël. De actievoerders willen dat UvA alle banden met Israëlische instellingen breekt en geen nieuwe banden aangaat. Een woordvoerder van Amsterdam Encampment zei dat de demonstranten zich "gedwongen voelen om dit te doen, omdat de UvA de banden met de Hebrew University weer wil aanhalen".

De afgevoerde demonstranten worden in een grote bus van de Dienst Justitiële Inrichtingen gezet.