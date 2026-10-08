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Maarten van der Weijden stopt met zwemmen, zijn stichting blijft

Samenleving
door anp
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VUGHT (ANP) - Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn Maarten van der Weijden Foundation. "Ik stop met opgeheven hoofd", laat hij weten. "Maar de stichting is niet weg." De stichting blijft bestaan om haar "controlerende rol" uit te oefenen bij de lopende kankeronderzoeken waarvoor geld is ingezameld.
Voorafgaand aan de 22-stedentocht, waar hij in augustus aan begon, zei de zwemmer al dat dat zijn laatste lange zwemtocht zou zijn. "Ik kijk trots en dankbaar terug op wat we met de stichting hebben gedaan. We hebben ruim 18 miljoen euro ingezameld."
"Overleverschuld" was altijd de basis voor zijn zwemtochten, zegt Van der Weijden, een schuldgevoel dat hij wel kanker heeft overleefd en veel anderen niet. Maar dat ging ook gepaard met een "groot verantwoordelijkheidsgevoel" en dat gevoel begon "te zwaar" te worden. "Als ik mensen tegenkwam, die niet het geluk hadden om te herstellen, voelde ik me altijd schuldig. Had ik dan niet genoeg gezwommen?"
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