Gemiddeld €1.046 per dag. Zoveel geven reizigers uit op een trip naar het duurste reisland van 2026. En we hebben het dan niet over een palmeneiland in de Stille Oceaan.

Het is Groenland. Dat blijkt uit een ranglijst van Squaremouth , een Amerikaanse vergelijkingssite voor reisverzekeringen. Het reismagazine Travel + Leisure bracht de lijst deze week opnieuw onder de aandacht. Zwitserland is het enige Europese land in de top tien.

Groenland verslaat de Malediven en Antarctica

Squaremouth vergeleek vijf kostenposten: de prijs per reisdag, vliegtickets, hotels, een huurauto en eten. Groenland scoort op bijna alles hoog. Een huurauto kost er gemiddeld €98 per dag, het hoogste bedrag uit het onderzoek. Een maaltijd in een eenvoudig restaurant kost €32.

Bedragen omgerekend van dollars tegen een koers van 1 euro = 1,12 dollar (10 november 2026).

Plaats Bestemming Per reisdag Hotel per nacht (doordeweeks) Maaltijd eenvoudig restaurant 1 Groenland €1.046 €203 €32 2 Britse Maagdeneilanden €826 €1.015 €27 3 Frans-Polynesië €675 €1.234 €23 4 Antarctica* €1.349 €176 €31 5 Malediven €957 €1.115 €13 6 Zwitserland €538 €433 €43 7 Zimbabwe €1.042 €179 €10 8 Turks- en Caicoseilanden €784 €1.262 €27 9 Botswana, Anguilla en Saint Lucia (gedeeld) €707 tot €1.363 €140 tot €1.504 €12 tot €27

*Prijzen voor Antarctica gelden voor Ushuaia in Argentinië, waar de meeste expedities vertrekken.

De prijs per reisdag komt uit de verkopen van Squaremouth tussen april 2025 en april 2026. Het gaat om wat reizigers vooraf betaalden en verzekerden, zoals tickets, hotels en excursies.

Waarom een hotel in Groenland toch goedkoper is

Kijk je alleen naar de hotelprijs, dan ben je in Groenland goedkoper uit dan op de tropische eilanden. Een doordeweekse nacht kost er gemiddeld €203. Op Frans-Polynesië is dat €1.234, op de Turks- en Caicoseilanden €1.262.

Groenland wint op het geheel. Het land is groot, heeft nauwelijks wegen tussen de steden en bijna alles moet worden ingevlogen of per schip aangevoerd. Dat maakt vervoer, eten en excursies duur. Vier van de vijf duurste bestemmingen liggen zo afgelegen: Groenland, Frans-Polynesië, Antarctica en de Malediven.

“Bij belevingsreizen betaal je meer vooraf dat je niet terugkrijgt.”Chrissy Valdez, directeur bij Squaremouth

Zwitserland is het duurste land om te eten

Zwitserland staat op de zesde plaats, vooral door de prijzen van hotels, eten en vervoer. Een eenvoudige maaltijd kost er gemiddeld €43, meer dan in Groenland. Alleen Bermuda en de Bahama’s zijn op dat punt duurder.

Net buiten de top tien staan nog twee Europese landen. IJsland deelt de twaalfde plaats met Namibië en Noorwegen staat veertiende. In IJsland betaal je voor een maaltijd €42, in Noorwegen €38.

Wat de lijst voor Nederlanders zegt

De vliegprijzen in het onderzoek gelden voor retourtickets vanuit New York en Los Angeles. Voor Nederlanders liggen die anders. Groenland is onderdeel van het Koninkrijk Denemarken en je vliegt er meestal heen via Kopenhagen, met Air Greenland naar Nuuk. Daar ligt sinds eind 2024 een nieuwe landingsbaan voor grotere toestellen.

De vraag naar dure reizen blijft groot. Van de Amerikaanse reizigers die Squaremouth ondervroeg, wil 42 procent het liefst naar een luxe eiland. Een op de vier kiest een safari, 12 procent een poolexpeditie.

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