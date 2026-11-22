Op de loonstrook van december valt de dertiende maand netto vaak lager uit dan verwacht. Beeld: AI (illustratief)

Een maand extra salaris in december: voor wie een dertiende maand krijgt, voelt het als een cadeau. Tot de loonstrook binnenkomt.

Van een dertiende maand van €3.500 bruto blijft soms nog geen €1.750 over. Hoe kan dat?

Het bijzonder tarief

Over een dertiende maand, vakantiegeld of bonus houdt je werkgever niet het gewone tarief in. Hij gebruikt het zogeheten bijzonder tarief. Dat hangt af van je jaarloon van het vorige jaar, inclusief vakantiegeld en een eventuele dertiende maand.

Dat tarief is vaak hoger dan je verwacht. Het werkt namelijk niet alleen met de belastingschijven. Ook het afbouwen van kortingen, zoals de arbeidskorting, telt mee.

Hoger salaris, minder netto

Daardoor ontstaan rare sprongen. Voor 2026 gelden ongeveer deze percentages, met loonheffingskorting en onder de AOW-leeftijd:

Bij een jaarloon vanaf ruim €38.900 betaal je 42 procent. Vanaf zo'n €45.600 springt dat naar 50,5 procent. En tussen ongeveer €78.400 en €143.600 is het zelfs 56 procent.

Wie €3.000 bruto per maand verdient, houdt van een dertiende maand ongeveer €1.740 over. Wie €3.500 verdient, valt met vakantiegeld en dertiende maand in de hogere schijf en houdt ongeveer €1.734 over. Ruim €500 meer bruto, en toch minder netto.

"Ruim €500 meer bruto, en toch minder netto."

Het is een voorschot

Er is goed nieuws. Het bijzonder tarief is een voorheffing, geen eindafrekening. Bij je aangifte inkomstenbelasting kijkt de Belastingdienst naar je hele jaarinkomen.

Is er over het jaar te veel ingehouden, dan krijg je dat terug. Dat gebeurt vooral als je inkomen in de loop van het jaar is gedaald, je deeltijd bent gaan werken of maar een deel van het jaar werkte.

Wie het hele jaar hetzelfde verdiende, krijgt meestal weinig terug. Het hoge percentage is dan grotendeels terecht.

"Het bijzonder tarief is een voorheffing, geen eindafrekening."

Geen recht, wel afspraak

Een wettelijk recht op een dertiende maand bestaat niet. Of je hem krijgt, staat in je cao of arbeidscontract. Soms is het een vaste uitkering, soms hangt het af van de bedrijfsresultaten.

Begin je halverwege het jaar, dan krijg je vaak een deel naar rato. Vertrek je eerder, kijk dan in je contract of je recht hebt op een deel.

Wil je vooraf weten wat er netto overblijft? Zoek je jaarloon van vorig jaar op je jaaropgave en kijk in welke schijf van de tabel bijzondere beloningen je valt.

Bijzonder tarief 2026 (indicatief, met loonheffingskorting, onder AOW-leeftijd)

Vanaf ca. €23.900: 33,8 procent

Vanaf ca. €29.700: 40,2 procent

Vanaf ca. €38.900: 42,0 procent

Vanaf ca. €45.600: 50,5 procent

Vanaf ca. €78.400: 56,0 procent

Vanaf ca. €143.600: 49,5 procent

Te veel ingehouden? Terug via de aangifte inkomstenbelasting

Meer weten?

Pakketgegevens (niet publiceren)

Titel (H1): Je dertiende maand netto: wie €3.500 verdient, houdt minder over dan wie €3.000 verdient

SEO-titel: Dertiende maand netto 2026: waarom de helft kan verdwijnen (58 tekens)

Meta-description: Over je dertiende maand betaal je het bijzonder tarief: tot 56% bij sommige inkomens. Daardoor houdt €3.500 bruto netto minder over dan €3.000. Te veel betaald krijg je terug. (175 tekens)

Teaser: In december krijgen veel werknemers hun dertiende maand of eindejaarsuitkering. Netto valt die vaak tegen: soms gaat meer dan de helft naar de fiscus. Een iets hoger salaris kan zelfs een lagere netto-uitkering opleveren.

Categorie: Economie

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Dertiende maand: wie €3.500 bruto verdient, houdt netto minder over dan wie €3.000 verdient Waarom de helft van je eindejaarsuitkering naar de Belastingdienst gaat, en hoe je een deel terugkrijgt Netto van je dertiende maand: zo zie je vooraf welk percentage je werkgever inhoudt

Headerbeeld: header-37-dertiende-maand.jpg (1500 × 1000, 3:2, AI-label rechtsonder)

Alttekst: Loonstrook op een keukentafel naast een rekenmachine, een kop koffie en een kerstbal, met een pen die bij de regel bijzondere beloning ligt

Bijschrift: Op de loonstrook van december valt de dertiende maand netto vaak lager uit dan verwacht. Beeld: AI (illustratief)

Credit: AI-beeld (illustratief)

Interne links: Minimumloon 2026: dit scheelt werken voor 24, 32 of 40 uur · Pensioenspijt: gemiste opbouw inhalen

HTML-snippet Meer weten? (Newsifier)

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Laatste controle bronnen: 20 november 2026.

# Claim in tekst Bron Directe citaat uit bron Zekerheid 1 Werkgever gebruikt bijzonder tarief, op basis van jaarloon vorig jaar incl. vakantiegeld Jortt – Wat is het bijzonder tarief? · FNV – Bijzonder tarief Jortt: het bijzonder tarief wordt bepaald op basis van het jaarloon van het voorgaande jaar. FNV: over bijzondere beloningen geldt het bijzonder tarief ✅ hard 2 Afbouw kortingen (arbeidskorting) zit in het percentage FNV – Bijzonder tarief · CVmaker – Eindejaarsuitkering FNV/CVmaker: hoge percentages door afbouw van heffingskortingen ✅ hard 3 Percentages 2026: €38.884 42,01%; €45.593 50,47%; €78.427 56,01%; €143.555 49,50%; €29.737 40,20%; €23.931 33,80% Jortt – Wat is het bijzonder tarief? · CVmaker – Eindejaarsuitkering · Berekenen.nl – Eindejaarsuitkering modaal salaris netto Witte tabel bijzondere beloningen 2026, met loonheffingskorting, jonger dan AOW-leeftijd (gelijkluidend in Jortt, CVmaker, Berekenen.nl) ✅ hard (afgerond in kopij; 'vanaf' = ondergrens schijf) 4 €3.000 → ca. €1.740 netto; €3.500 → ca. €1.734 Payflo – Dertiende maand · Jortt – Wat is het bijzonder tarief? Payflo: €3.000 → €1.739,70; €3.500 → €1.733,55. Controle: 3.000 × (1 − 0,4201) = 1.739,70; 3.500 × (1 − 0,5047) = 1.733,55 ✅ hard (rekenvoorbeeld; afhankelijk van jaarloon vorig jaar) 5 Bijzonder tarief is voorheffing; verrekening via aangifte; terug vooral bij gedaald inkomen/deeltijd/deel van jaar Salaristabel – Dertiende maand · Kennisdomein – Eindejaarsuitkering Salaristabel: de ingehouden loonheffing is een voorheffing; afrekening via de aangifte. Kennisdomein: te veel ingehouden belasting krijg je terug ✅ hard 6 Geen wettelijk recht; cao of contract bepaalt; soms afhankelijk van resultaten Salaristabel – Dertiende maand · Kennisdomein – Eindejaarsuitkering Salaristabel: er bestaat geen wettelijk recht op een dertiende maand ✅ hard 7 Naar rato bij start halverwege; bij vertrek contract checken Salaristabel – Dertiende maand · CVmaker – Eindejaarsuitkering CVmaker: bij indiensttreding gedurende het jaar vaak een evenredig deel ✅ hard ('vaak')

Samenvatting