Woon je alleen en heb je AOW ? Dan kun je tot €1.573,50 per jaar verliezen als het kabinet twee opties uit het nieuwe ambtelijke AOW-rapport combineert. Voor een samenwonende AOW'er blijft het verlies steken op €1.033,50. Een alleenstaande levert dus ruim de helft meer in.

Er is nog niets besloten. Minister Hans Vijlbrief stuurde het rapport Kostbaar goed op 19 november naar de Tweede Kamer, en het kabinet beslist begin 2027. Wat de topambtenaren in grote lijnen adviseren, lees je in ons eerdere stuk Topambtenaren: laat de AOW met rust, maar snij in belastingvoordelen van ouderen. Hier gaat het om één vraag: wat betekent het voor jou of je alleen woont of samen?

Twee kortingen, allebei op het menu

Elke AOW'er krijgt de ouderenkorting. Die is in 2026 maximaal €2.067 bij een verzamelinkomen tot en met €46.002. Daarboven wordt hij afgebouwd met 15 procent van het meerdere, en boven €59.782 is hij nul.

Wie een AOW voor alleenstaanden krijgt of daar recht op heeft, krijgt daar de alleenstaandeouderenkorting bovenop. Die is in 2026 €540. Er hangt geen inkomensgrens aan: met een klein of een groot pensioen krijg je hetzelfde bedrag. Hoe die korting precies werkt, lees je in Alleenstaandeouderenkorting: geen € 540 extra op je rekening, wel minder belasting

In het menu met beleidsopties van de werkgroep staan beide kortingen. De ouderenkorting kan omlaag of helemaal weg, en de alleenstaandeouderenkorting kan worden ingekort of geschrapt. Volledig schrappen van die €540 bespaart volgens Dagelijkse Standaard in 2030 bijna €800 miljoen.

Alleenstaand: tot €1.573,50 per jaar

Stel dat het kabinet de ouderenkorting halveert en de alleenstaandeouderenkorting schrapt. Met een verzamelinkomen tot €46.002 verlies je dan €1.033,50 aan ouderenkorting en €540 aan alleenstaandeouderenkorting. Samen is dat €1.573,50 per jaar, ongeveer €131 per maand.

Samenwonend: €1.033,50, maar wel per persoon

Woon je samen of ben je getrouwd, dan krijg je geen alleenstaandeouderenkorting. Bij dezelfde combinatie van maatregelen verlies je dus alleen de helft van je ouderenkorting: maximaal €1.033,50 per jaar, ongeveer €86 per maand.

Let op: dat bedrag geldt per persoon. Heb jij en heeft je partner allebei de volledige ouderenkorting, dan levert jullie huishouden samen €2.067 per jaar in. Per persoon wordt een alleenstaande harder geraakt, per huishouden juist niet.

Bij een hoger pensioen wordt het verschil groter

Omdat de alleenstaandeouderenkorting niet wordt afgebouwd, telt die €540 bij elk inkomen even zwaar. Met een verzamelinkomen van €55.000 heb je nu ongeveer €717 ouderenkorting. Halveren kost een samenwonende AOW'er dan circa €359 per jaar, een alleenstaande circa €899.

Boven €59.782 heb je geen ouderenkorting meer. Een samenwonende AOW'er met zo'n inkomen merkt dan niets van deze twee maatregelen. Een alleenstaande met hetzelfde inkomen verliest nog steeds €540 per jaar.

Ook de partnerregels liggen op tafel

Alleenstaanden krijgen een hogere AOW dan samenwonenden. Daarom moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nu regelmatig uitzoeken of mensen echt een gezamenlijke huishouding voeren. Volgens de werkgroep is dat belastend, en het kan ouderen met een latrelatie ervan weerhouden om te gaan samenwonen.

De onderzoekers willen daarom dat het partnerbegrip simpeler wordt, op basis van vaste overheidsregistraties. Dan hoeft de SVB minder in iemands privéleven te graven om te bepalen op welk bedrag iemand recht heeft.

Wat de bedragen niet zeggen

De €1.573,50 is een eigen rekenvoorbeeld. De werkgroep zet de opties los van elkaar in een menu en stelt dit pakket niet zo voor. Het kabinet kan ook voor een kleinere verlaging kiezen, of lage inkomens ontzien.

Een heffingskorting verlaagt alleen de belasting die je moet betalen, tot maximaal nul. Betaal je weinig belasting, dan gebruik je nu misschien al niet de volledige korting. Dan is je verlies ook kleiner.

De bedragen zijn die van 2026. Volgens het Belastingplan 2027 wordt de ouderenkorting volgend jaar maximaal €1.993 en de alleenstaandeouderenkorting €547, meldt Rekenbuddy.

Op een rij (ouderenkorting halveren plus alleenstaandeouderenkorting schrappen)