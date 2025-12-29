ECONOMIE
Maatregelen in Hedel en Kerkdriel tijdens jaarwisseling

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 14:23
HEDEL (ANP) - In delen van Hedel en Kerkdriel geldt vanaf woensdag 18.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur een veiligheidsrisicogebied, waar preventief gefouilleerd mag worden. Dit heeft burgemeester Antoine Walraven van Maasdriel, waar beide plaatsen onder vallen, besloten na eerdere ongeregeldheden de afgelopen jaren.
Zo braken tijdens de jaarwisseling van 2023 naar 2024 rellen uit in Hedel. Politieagenten en hulpverleners werden belaagd. Ook in Kerkdriel was het eerder onrustig.
Vorig jaar waren ook maatregelen getroffen in de Gelderse plaatsen. Wederom gelden nu vuurwerkvrije zones, een verbod op het dragen van bivakmutsen en is er extra cameratoezicht ingesteld.
