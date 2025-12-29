15 tips om in 2026 een betere vriendin of vriend te zijn

Sterke vriendschappen zijn geen luxe, maar een beschermlaag tegen stress, depressie en eenzaamheid. Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van je vriendschappen je welbevinden en zelfs je gezondheid meetbaar verbetert. 2026 is dus een goed jaar om te investeren in hoe je vriend (in) bent. De Times geeft 15 tips.

Stop met “flaken”: zeg minder vaak op het laatst af en maak afspraken alleen als je ze echt kunt nakomen.​ Wees opener over wat er bij je speelt, in plaats van alles weg te relativeren of achter humor te verbergen.​ Leer goed sorry zeggen: benoem wat je verkeerd deed, erken de impact en bied herstel aan.​ Luister actiever, stel doorvragen en leg je telefoon weg als een vriend iets belangrijks vertelt.​ Laat consequenter van je horen, ook als er niets “groots” is, zodat contact niet alleen draait om crises.​ Toon betrouwbaarheid: kom op tijd, doe wat je belooft en meld het eerlijk als iets niet lukt.​ Respecteer grenzen, ook als jij zelf meer contact of nabijheid zou willen dan de ander.​ Deel zelf ook kwetsbare dingen, zodat de vriendschap wederkerig voelt en niet eenzijdig.​ Vier successen van anderen oprecht, zonder onmiddellijk te vergelijken met je eigen leven.​ Bied praktische hulp (meedenken, oppassen, meegaan naar een afspraak) en niet alleen woorden.​ Spreek irritaties uit voordat ze zich opstapelen tot een breuk.​ Roddelen minder: wat in vertrouwen gedeeld is, blijft tussen jullie.​ Wees bereid te vergeven als iemand een keer tekortschiet en er verantwoordelijkheid voor neemt.​ Investeer in gezamenlijke herinneringen: plan dingen die jullie echt samen doen, buiten schermen om.​ Onderhoud de vriendschap actief, ook als levensfases veranderen (kinderen, verhuizing, druk werk)

Uit een grote review van volwassen vriendschappen blijkt dat niet het aantal vrienden bepalend is, maar de kwaliteit: mensen die actief moeite doen om contact te onderhouden, voelen zich gelukkiger en minder eenzaam. Tegelijkertijd zegt het CBS dat bijna 10 procent van de 15-plussers in Nederland zich sterk eenzaam voelt, vaak omdat ze een hechte band missen. Dát is precies de plek waar een betere vriend(in) het verschil kan maken.

Een eerste stap: structureel contact. Niet alleen appen als je iets nodig hebt, maar wekelijks even bellen, wandelen of koffie drinken. Mensen die ten minste één keer per week iemand zien of spreken, voelen zich aantoonbaar minder sociaal eenzaam dan mensen die dat niet doen. Plan die afspraken dus in, net zo serieus als werk of sportschool.​

Daarnaast draait een volwassen vriendschap om emotionele eerlijkheid. Psychologen benadrukken dat vrienden die hun zorgen én successen delen, meer tevreden zijn met hun sociale leven. Dat betekent: ook zeggen dat het niet goed gaat, en niet alleen de gepolijste versie van je leven laten zien. Een goede vriend is iemand bij wie dat mag

Cruciaal in 2026: goed kunnen sorry zeggen. Een overzicht van studies naar excuses in hechte relaties laat zien dat een oprechte verontschuldiging de kans op vergeving duidelijk vergroot en vriendschappen helpt herstellen. Dus geen halfbakken “sorry als je je zo voelde”, maar benoemen wat je fout deed, erkennen wat dat met de ander deed en vragen wat nodig is om het recht te zetten.

